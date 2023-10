Recommandant la poursuite des réformes, pour diversifier l'économie nationale, et optimiser les capacités d'investissement et réduire les risques liés à la dépendance aux revenus hydrocarbures, la Banque mondiale a relevé dans son rapport sur les perspectives économiques de l'Algérie pour 2023 que «la croissance dynamique de la production hors hydrocarbures s'est poursuivie au cours des six premiers mois de l'année en cours, bien qu'à un rythme plus lent, soutenue par l'investissement et la consommation publique. En 2023, la croissance dynamique du secteur hors hydrocarbures devrait contraster avec la croissance modérée de la production d'hydrocarbures». Il faut dire que les avancées enregistrées dans ce secteur ont eu des répercussions importantes sur la concrétisation des programmes de développement.

La nouvelle dynamique économique étant axée sur la restructuration des secteurs stratégiques, sur de nouvelles bases de fonctionnement visant à réussir le passage d'une économie de rente à une économie de production et compétitivité. Dans ce sillage, le rapport de la Banque mondiale met en garde d' éventuels risques liés aux fluctuations des prix du pétrole et du gaz, qui représentent les points névralgiques de cette période charnière. Cela étant, en dépit des constats de recul de certains indicateurs, le rapport de la Banque mondiale précise que «la croissance du PIB devrait atteindre 2,5% en 2023, soutenue par les secteurs hors hydrocarbures (+2,7%). Le PIB des hydrocarbures devrait augmenter modérément (+1,6%), malgré la baisse de la production de pétrole, limitée par les quotas de l'Opep. L'activité devrait être tirée par la croissance de l'investissement, certains grands projets d'investissement dans les mines et le transport allant de l'avant, stimulant les secteurs de la construction et de l'industrie».

Des projections qui renseignent sur la pertinence de la nouvelle politique économique, et, notamment sur l'importance de la chronologie mise en place pour mettre en oeuvre de nouveaux mécanismes de gestion et de nouvelles règles de développement, essentiellement axées sur la libération de l'investissement, la lutte contre la bureaucratie et la corruption, le renforcement de l'accompagnement de l'État aux investisseurs, la facilitation de l'accès au foncier et aux crédits bancaires. Dans cette optique, la Banque mondiale prévoit également que «la croissance de l'investissement devrait rester robuste et continuer à soutenir l'activité industrielle, étant tirée par le secteur privé dans un contexte de poursuite d'une politique prudente d'investissement public».

Cela étant, il va sans dire que cette évolution ne peut être possible que grâce à une réelle maîtrise des risques, et d'un impact direct des résultats sur le marché de la consommation et le pouvoir d'achat du citoyen. C'est sur ce sillage que le rapport de la Banque mondiale souligne que «l'inflation devrait rester supérieure à 9% en 2023 et diminuer progressivement en 2024 et 2025. L'inflation alimentaire étant plus élevée que l'inflation globale, les ménages à faible revenu seront particulièrement exposés à une baisse de leur pouvoir d'achat».