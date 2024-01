La bataille de la sécurité alimentair est un grand objectif de l'Algérie. Avec la Covid-19 et surtout la crise ukrainienne, l'Algérie a décidé d'assurer ses arrières en atteignant son autosuffisance alimentaire. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dans ce sens tracé une stratégie pour atteindre au plus vite ce but. Cela passe, notamment, par les grandes cultures stratégiques, à leur tête les céréales. De l'autre côté du globe, un pays frère et ami a le même objectif. Premières réserves prouvées de pétrole du monde, le Venezuela cherche à sortir de la crise économique dans laquelle il est plongé tout en assurant les besoins alimentaires de sa population. Aujourd'hui, les deux pays, rassemblés par des relations historiques, sont plus proches que jamais. Une ligne aérienne directe entre Alger et Caracas a été lancée en début de semaine. Ce qui ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. Les échanges seront facilités, ce qui ouvrira la voie de l'investissement aux opérateurs des deux pays. Justement, le président Tebboune et son homologue Nicolas Maduro ont profité de cette occasion pour approfondir les accords économiques entre les deux pays, qui ont été paraphés lors de la visite du président Venézeulien en Algérie, au mois de juin 2022. Ainsi, le vol inaugural de cette desserte aérienne avait à son bord une centaine d'hommes d'affaires du pays de Hugo Chavez mais aussi les ministres les plus importants du gouvernement. Ils ont eu des échanges avec leurs homologues algériens avant de tenir un forum d'affaires algéro-vénézuélien, organisé par le Conseil du renouveau économique algérien (Crea). La délégation était composée d'acteurs des secteurs de l'énergie, l'agriculture, le tourisme, l'industrie et le commerce. Néanmoins, c'est l'épineuse question de la «sécurité et la souveraineté alimentaires» qui était au centre des débats. Des échanges fructueux ont eu lieu entre les deux parties. Ils ont étudié les possibilités d'aller vers un véritable partenariat gagnant- gagnant. «L'Algérie oeuvre à diversifier son économie dans sa stratégie visant à atteindre une sécurité et souveraineté alimentaires et à encourager l'investissement étranger notamment dans l'agriculture stratégique», a mis en avant le ministre de l'agriculture qui a pris la parole durant ce forum. Il a, dans ce sens, cité l'agriculture stratégique dans le sud du pays, invitant les opérateurs des deux pays à intensifier les contacts et à oeuvrer pour des partenariats dans des filières agricoles qui renforcent l'échange économique bilatéral. Chose qui a séduit son homologue vénézuélien, Wilmar Castro Soteldo. Le ministre vénézuélien de l'Agriculture productive et des Terres a évoqué «la complémentarité agricole « qui peut se faire entre les deux pays dans un échange commercial complémentaire. Il a dans ce chapitre précisé que des produits agricoles algériens, dont le marché vénézuélien en a besoin, peuvent constituer un volet d'échanges commerciaux qui rapprochent les deux pays sur le plan économique et créent des liens commerciaux. Une belle opportunité pour nos produits qui pourraient être une solution aux problèmes de ce pays, mis sous embargo par les Occidentaux. Au-delà des produits agricoles, le «made in bladi» pourrait également aller à la conquête de ce pays d'Amérique du sSud qui connaît une amélioration de sa situation économique après une banqueroute qui a duré plusieurs années. Le président du Conseil du renouveau économique algérien (Crea), Kamel Moula, a dans ce sens mis en avant les potentiels et les opportunités de partenariats entre les deux pays dans divers domaines. «Le développement de l'agriculture pour répondre aux enjeux de la modernisation, le confortement de l'industrie pharmaceutique, et la consolidation de l'industrie touristique sont autant de créneaux d'investissement qui permettent aux deux pays d'approfondir leurs coopérations», a-t-il donné comme piste. Il est aussi question d'aider ce pays a profier de ses richesses souterraines, à l'image du gaz naturel.