Par Kamel Belhout*

Aujourd'hui, presque la moitié (45%) de la population mondiale occupe l'espace rural où les populations rurales asiatiques et africaines représentent la majorité de cette population rurale mondiale mais le processus actuel d'urbanisation généralisé s'accompagne du déclin de l'espace rural, surtout pour les espaces «ruraux isolés» ou «hyper-ruraux» qui continuent de perdre de la population sous l'effet de L'exode rural vers un espace urbain plus attractif pour un meilleur accès à l'emploi et aux services.

Le monde rural algérien qui fait partie de cette vaste étendue rurale afro-asiatique a vécu un exode rural interne aigu vers les centres urbains et périurbains du pays et celui externe vers les pays étrangers qui fut accentué durant la crise sécuritaire des années quatre-vingt-dix, en abandonnant le territoire et les activités rurales, notamment celle de l'agriculture surtout par la masse rurale juvénile qui a dû quitter leurs villages et leurs biens immobiliers en quête de sécurité, des moyens pour une vie décente. Mais ce phénomène a quelque peu perdu de sa cadence en raison du retour à la normale des conditions sécuritaires et grâce aux efforts déployés par l'État par la mise en oeuvre d'une politique du développement et de fixation au profit des populations rurales vulnérables et démunies pour des raisons historiques bien connues.

Concurrence asymétrique

Cet afflux de population rurale a assuré un produit marginal du travail plus important qui a contribué fortement à la transformation et au développement de l'économie urbaine que les populations rurales actuelles pourraient assurer de même cette métamorphose à l'économie rurale qui connaît également un changement structurel radical où les paramètres de l'action publique jouent un rôle clé pour rattraper le niveau de vie entre les villes et les campagnes.

Aujourd'hui, pour faire face au déséquilibre ville/campagne et à l'étalement urbain qui conduit au recul de l'espace rural et à l'explosion de la mobilité sociale, l'intégration de l'espace rural dans le processus global de développement et de redynamisme économique local est plus important que jamais, grâce au développement de nouvelles fonctions à côté de l'activité agricole qui demeure très importante dans les espaces ruraux, malgré la mise en concurrence de son territoire avec ces autres activités comme celle du tourisme et de l'industrie qui bénéficient inévitablement de terrains et d'un bassin d'emploi.

Cette multifonctionnalité qui est en train de caractériser les espaces ruraux va contribuer d'une part, à une spécialisation accrue des espaces agricoles par une mise en oeuvre d'une agriculture productiviste (intensive) et mécanisée par tous les moyens pour avoir d'importants rendements des produits agricoles destinés au marché local et à l'exportation et va d'autre part, créer une concurrence sur la main-d'oeuvre qualifiée et sur les territoires ruraux par les autres fonctions, ce qui engendre une forte pression foncière qui entraîne certainement des conflits d'usage et des divergences d'intérêt dans la mesure où les acteurs des espaces ruraux se diversifient et se multiplient.

Cette incompatibilité de ces différentes fonctions de l'espace rural qui entrent en concurrence, nécessite un outil d'encadrement juridique et technique qui appréhende cette multiplicité fonctionnelle et en fixe les priorités pour prévenir les conflits d'usage à la lumière du droit rural qui se déploie à travers l'organisation des filières agricoles, agro-industrielles (stockage et transformation des produits agricoles et production d'intrants tels que les engrais, pesticides et les machines agricoles), touristiques, industrielles à savoir les exploitations agricoles et les unités de production, de fabrication (pour l'industrie) et de transformation, les organisations des producteurs, les organisations interprofessionnelles, mais aussi les labels et les signes de qualité dans le but de structurer, de commercialiser et d'améliorer le fonctionnement du marché dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel.

Le droit rural est à la confluence des instruments du droit privé (le droit des biens, des contrats, de la responsabilité, de la concurrence, de la famille) et du droit public (autorisations administratives, urbanisme agricole...etc). Le droit rural en plus de ses bases traditionnelles applicables à l'activité agricole et à ceux qui la pratiquent, doit de nos jours, occuper la pointe de la modernité du monde rural avec ses défis grandissants à relever pour un aménagement continu et durable du monde rural qui concilie entre la productivité et l'écologie, l'assurance d'une meilleure mobilité des terres et la sécurisation foncière, l'utilisation rentable et équitable de ressource hydrique, le développement des énergies renouvelables, la maîtrise de la sélection génétique (pépinières de semences et de plants, l'insémination) et la santé animale et végétale, la sécurité et la traçabilité alimentaire, la sauvegarde des paysages naturels et le patrimoine forestier et le développement de tourisme rural et le zoning des sites susceptibles de recevoir les investissements non agricoles et/ou imposés par leur nature dans la zone rurale(à l'exemple des carrières, les sablières,... etc). La politique du développement rural qui nécessite périodiquement des ajustements structurels et fonctionnels devient dès lors un outil d'analyse du droit rural, de ses finalités et de son rôle dans la société rurale en mettant au diapason les enjeux socio-économiques et environnementaux liés aux usages de la terre et les autres ressources naturelles.

Stratégies de développement

Le concept du développement rural est relatif à la gestion du développement humain et l'orientation des changements techniques, technologiques et institutionnels de façon à améliorer la qualité de vie socio-économique et le bien-être des ruraux et de lutter contre les crises rurales, à savoir les tendances économiques et démographiques défavorables observées et ce, dans un contexte d'équité et de durabilité permettant de créer des opportunités et de réduire les disparités sociales et économiques entre l'urbain et le rural.

Aujourd'hui, au-delà des acquis obtenus, l'avancement dans des stratégies du développement rural, y adhérer et les renforcer est un devoir inévitable et une responsabilité historique pour améliorer davantage les conditions de vie en milieu rural, via une gestion durable et rentable des ressources naturelles et un développement de la formation et de l'information pour un monde rural prospère, compétitif, connecté et pourvoyeur de richesse et contributeur principal à la sécurité alimentaire et à la croissance économique du pays en impliquant à la fois l'augmentation de l'efficacité des métiers ruraux traditionnels, l'intensification et la diversification des productions agricoles, la promotion de l'agro-industrie, l'industrie au milieu rural et du tourisme rural.

La politique du développement rural en Algérie tend vers la consolidation de l'agrarisme de l'État, loin de sa désignation idéologique par la modernisation de l'agriculture, le soutien des revenus des ruraux par la promotion des activités rurales et la stabilisation des prix agricoles, tout en affirmant les vertus de la campagne et ses valeurs rurales (responsabilité des individus, solidarité de proximité, authenticité...etc). Mais actuellement, cette politique du développement rural est dépourvue de deux outils, éminemment très importants qui sont: le Code rural et le Plan directeur de l'aménagement rural (Pdar). Le Code rural est un véritable préalable juridique et réglementaire ayant une dimension sociale et culturelle qui régit les règles de l'organisation et de l'aménagement des espaces ruraux, via un plan d'aménagement rural qui est un outil de planification et de prospection pour une gestion d'ensemble de toutes les composantes de l'espace rural à savoir les agglomérations, les équipements et les installations agricoles, agro-industrielles et industrielles, les terres, leurs vocations et leurs répartitions, les ressources végétales, les ressources animales et les ressources en eau.

Et pour qu'on soit objectif dans cette question, beaucoup de lois et de textes réglementaires relatifs au ruralisme existent mais éparpillés et n'appréhendant pas exhaustivement la question rurale d'où un travail de compilation, de révision et de rajout de textes en adéquation aux spécificités de milieu rural et les nécessités de changement et de mise à niveau en élaborant un Code rural qui constitue un outil de régulation foncière et des ressources naturelles extrêmement originales en réponse aux attentes du monde rural et ce qu'on attend de lui en matière de développement socio-économique suivant un processus pragmatique conçu et consolidé dans le temps dans une optique de pleine insertion dans les politiques globales du pays relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et à la promotion humaine suivant une approche ouverte et participative incluant, notamment toutes les franges de la société rurale.

Urbanisme spécifique

Cet instrument juridique doit être organisé sous forme de chapitres, de titres et de sections en abordant le volet de l'agriculture, de l'alimentation, du domaine forestier et sylvicole, de la protection de l'environnement, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, de l'aménagement et l'équipement de l'espace rural, de l'exploitation agricole, de la finance agricole, agroalimentaire et les assurances, de l'organisation professionnelle agricole, de l'organisation générale de la production et des marchés, du développement de l'agro-industrie et de l'industrie en milieu rural.

Il est évident que si l'absence de la planification rurale persiste au moment où cette zone est considérée comme zone non dotée d'instruments d'urbanisme à savoir le Pdau et le POS sous l'appellation «secteur non urbanisable» alors que cette zone est peuplée et dynamique, susceptible de recevoir tous les types d'investissements et d'aménagements nécessaires et qui a besoin d'un urbanisme spécifique qui lui est propre, cela ferait perdre à ce monde beaucoup d'opportunités de développement, notamment la non-réalisation des projets d'investissement d'envergure que ceux-ci soient agricoles ou non agricoles sous prétexte de la protection des terres agricoles et de l'environnement de différentes nuisances.

Cette situation est due à l'absence de textes juridiques révolutionnaires qui rend cette susceptibilité d'introduction de ces investissements plus facile dans le milieu rural, en prenant en compte les caractéristiques de la campagne et cette susceptibilité n'est possible que dans le cadre d'une bonne planification prévoyante et raisonnable.

À titre illustratif, des demandes d'autorisations de projets de transformation, de conditionnement, d'industrie, de carrières et de gîtes d'empreint voire même agricoles sont rejetées sous prétexte que le terrain est situé dans un secteur non urbanisable et que le terrain est agricole, alors que la diversité foncière de l'espace rural admet tous ces types de projets.

Cette simple illustration dirions-nous à quel point la situation est languissante en l'absence d'un plan d'aménagement rural, ce qui alourdit encore l'espace rural, l'empêche de se développer et le plonge dans le marasme.

En effet, la planification de l'espace rural est plus qu'indispensable pour éviter sa gestion anarchique, ce qui requiert une approche pluridisciplinaire et interdisciplinaire qui établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique avec une vision d'ensemble de l'aménagement de ce territoire rural.

Cette coordination s'effectue par la mise en évidence des choix et des options d'aménagement et de rationalisation de l'occupation du sol en y anticipant sur l'encombrement et les nuisances diverses liées aux activités agricoles et non agricoles en respectant les vocations pour un développement économique et social durable et harmonieux.

*Agronome