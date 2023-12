Quelques semaines nous séparent du Ramadhan. Période particulièrement appréciée par les Algériens, pour l'esprit de solidarité qu'elle suppose, les veillées culturelles et autres petites joies de la vie qui font de ce mois sacré un évènement religieux, social et culturel de premier ordre. Mais il ne suffit pas de la souhaiter pour que la magie du Ramadhan opère. Des préparatifs sont nécessaires. Et pour cause, la demande augmente sur la quasi-totalité des produits de large consommation. Ceci tire les prix vers le haut, les spéculateurs en profitent pour réguler à leur guise le rapport qualité/prix. Dans le chapitre préparation du Ramadhan, ce volet relève de la responsabilité des pouvoirs publics. Ils sont tenus de faire en sorte à ce que rien ne manque sur le marché pour éviter l'envolée des prix. L'équation n'est pas facile à résoudre, mais comme chaque année, l'État est comptable, au regard du citoyen, de la situation du marché national.

Ces dernières années, les pouvoirs publics n'étaient pas sortis grandis de l'expérience. Une inflation record a été constatée au niveau de plusieurs produits et notamment les viandes rouges et blanches. L'intervention, supposée forte, coordonnée par le ministère du Commerce a été un grand flop. Des chaînes interminables devant quelques bouchers proposant la viande à 1200 dinars et le poulet à 350 dinars le kilo. Des images qu'on pensait révolues s'étaient imposées dans le paysage social du pays, comme une tâche «bizarre». Le ministère du Commerce a lamentablement raté son opération «baisse du coût du Ramadhan», puisque ailleurs, les viandes rouges et blanches étaient proposées à des prix prohibitifs. Plusieurs raisons ont concouru à l'échec de la gestion de ce mois si particulier.

Pour cette année, le gouvernement semble avoir appris de ses erreurs et entamé les préparatifs avec un temps d'avance. Il a sensiblement baissé les droits et taxes à l'import de la viande de bovin, associé les professionnels de la filière dans la tâche de l'approvisionnement du marché et donc ouvert la porte au privé pour les importations. Les premières cargaisons sont entrées en Algérie et il semble que pour cette année, les choses iront mieux. Sauf que les choses ont été faites à moitié, encore une fois. On a certes écouté les professionnels, mais d'une oreille discrète. Ces derniers en veulent pour preuve que l'opération détaxation n'a pas touché toutes les viandes. L'ovin et le poulet ne sont pas importables en raison des taxes qui sont maintenues sur ces produits. En admettant que les pouvoirs publics misent sur l'effet entraînant de la viande de bovin pour faire chuter les prix des autres viandes, le risque d'un échec est trop grand, affirment les spécialistes. En fait, le pari n'est absolument pas gagné d'avance. Aurons-nous un autre Ramadhan problématique? Certains spécialistes répondent par l'affirmative. La production nationale de viande de mouton et de poulet n'est pas suffisante. Et ce ne sont pas les importations de viande de bovin qui vont y remédier. À quelques semaines du jour J, il en est parmi les professionnels qui prédisent un mois sacré compliqué pour les catégories fragiles de la société. Tout porte à croire, encore une fois, que malgré les instructions claires du président de la République, on continue au ministère du Commerce, à faire des économies de bout de chandelle, en prenant des paris perdus d'avance sur les performances d'une production nationale qui a déjà montré ses défaillances à chaque période de trop forte consommation, à l'image du Ramadhan. À période exceptionnelle, des moyens exceptionnels, sommes-nous tentés de dire. Mais il semble que cela ne fasse pas partie du lexique de certains responsables qui continuent à faire montre d'une certaine légèreté, dont le prix sera payé par les familles. S'il est encore temps d'agir pour sauver les meubles, il ne faut pas attendre...