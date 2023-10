Les travaux de la 2e édition des «Salam Days-2023» ont débuté, hier, à Alger. Cet évènement réunit quelque 400 experts, nationaux et internationaux, en biologie médicale, chercheurs et professionnels de la santé.

Lors de ces deux journées scientifiques, seront abordées de nombreuses thématiques afférentes aux maladies thyroïdiennes, l'infertilité du couple, la toxoplasmose chez les femmes enceintes, l'hémogramme, l'auto-immunité digestive, l'allergologie, le diabète et les infections.

Elles offriront l'occasion de débattre des méthodes de contrôle de qualité et de mettre en lumière l'impératif du respect de la déontologie pour garantir des prestations de qualité.

Elles permettront également de mettre en relief l'apport déterminant des biologistes médicaux au sein du système de santé algérien, qu'il s'agisse de leurs missions et tâches quotidiennes ou de leur «contribution essentielle» lors de crises sanitaires telles que la pandémie de Covid-19. Ils continueront ainsi à jouer leur rôle de collaborateurs incontournables des équipes médicales, comme il a été clairement démontré précédemment. Les «Salam Days-2023» permettront aussi de rappeler aux participants et aux pouvoirs publics, que la biologie médicale en Algérie, est actuellement «confrontée à de sombres manoeuvres dont l'objectif est de détourner cette noble profession de sa mission médicale fondamentale», estime le «Syndicat algérien des laboratoires d'analyses médicales -Salam», dans un communiqué de presse distribué à cette occasion.

Ces journées constitueront par ailleurs, un cadre de «réflexion et de formulation de propositions» vouées à la protection de l'intégrité de la profession de biologie médicale.

Cette initiative, ajoute le syndicat, s'inscrit «parfaitement dans la perspective d'une Algérie moderne» qui place la santé et le bien-être des citoyens au «premier plan».

Cette volonté, confère aux biologistes médicaux la qualité de «gardiens vigilants de ces valeurs fondamentales» conclut le syndicat «Salam» dans son communiqué.