Révolution digitale! C'est la vague qui déferle sur l'Algérie depuis l'arrivée du président Tebboune à la tête du pays. Le chef de l'État a, en effet, fait de la numérisation l'une de ses plus grandes priorités. De grands «chantiers» ont été ouverts. Tous les secteurs sont concernés. L'objectif étant de lutter contre la bureaucratie et offrir une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques. De belles avancées ont été réalisées mais elles demeurent encore insuffisantes du point de vue du président de la République. Il ne cesse de mettre la pression sur le gouvernement pour que la vie quotidienne des citoyens soit résolument tournée vers le «2.0».

C'est dans ce sens qu'il a lancé un appel aux Algériens du monde entier à apporter leur contribution pour la réussite de cet objectif ô combien important pour l'avenir du pays. En réponse, le Conseil supérieur de la jeunesse a organisé un Hackathon sur les politiques de numérisation, attirant ainsi des jeunes talentueux de toute l'Europe. Cet évènement, qui se déroulera les 24 et 25 février 2024 au Centre culturel algérien de Paris, vise à créer des solutions innovantes pour une société numérique inclusive en Algérie. Les inscriptions en ligne ont suscité un engouement remarquable, témoignant de l'enthousiasme de la jeunesse de la diaspora à contribuer à l'avenir numérique de leur pays d'origine. Ce Hackathon promet d'être un véritable creuset d'idées novatrices visant à accélérer la numérisation de l'Algérie.

Les projets les plus prometteurs seront présentés aux décideurs, offrant ainsi aux jeunes talents l'opportunité de voir leurs idées se concrétiser sur le terrain, dans un pays en plein essor des start-up et des entreprises innovantes. Cette initiative offre donc aux jeunes de la diaspora algérienne la possibilité de jouer un rôle crucial dans la construction de la nouvelle Algérie tout en leur ouvrant les portes de l'entrepreneuriat. Le Hackathon représente ainsi un pas de géant vers la concrétisation de la vision du président Tebboune pour un Algérie résolument tournée vers le futur numérique. Au-delà de son rôle crucial dans la numérisation de l'Algérie, le Hackathon représente une réponse concrète à l'appel du président Tebboune à la diaspora algérienne. Celui-ci, affirmant que «la marginalisation de la diaspora est terminée», a été entendu haut et fort par nos émigrés, désormais une véritable diaspora de cerveaux. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de cette réponse, avec un message clair: «Oui, nous avons entendu votre appel, Monsieur le Président.» Encouragés par l'engagement résolu de Tebboune envers eux, nos compatriotes établis à l'étranger ont réagi avec enthousiasme et détermination. Un véritable raz-de-marée d'initiatives a déferlé, illustrant un dynamisme renouvelé au sein de la diaspora algérienne. Des projets se dessinent, des collaborations se créent et des associations voient le jour. Dans cette effervescence, le Hackathon se positionne comme un catalyseur, surfant sur cette belle dynamique en associant les ingrédients essentiels que sont la jeunesse et la diaspora. Ce rendez-vous promet d'être une étape décisive dans la marche vers la numérisation de l'Algérie, bénéficiant de l'élan collectif et de la créativité de ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Il incarne ainsi l'espoir d'une nouvelle Algérie, résolument tournée vers l'avenir numérique, où chaque citoyen, où qu'il se trouve, peut contribuer à façonner un avenir prometteur. Avec les beaux ingrédients que sont la jeunesse et la diaspora, il pourrait être la recette «magique» pour le grand décollage de l'Algérie «en mode 2.0». Wait and see...