Certaines décisions traînent en longueur. Cela n’avance vraisemblablement, en tous les cas, au rythme souhaité par le président de la République. Le ton qui ressort du communiqué qui a sanctionné le Conseil des ministres qu’il a présidé le 1er octobre est édifiant à ce propos. La cadence doit être augmentée. Abdelmadjid Tebboune a, en effet, ordonné de fixer un délai d’un mois au maximum pour les commissions de contrôle de mise en œuvre de ces décisions, en accordant la priorité aux décisions urgentes. Les instructions sont claires. Le ton est ferme. « Au terme de l’approbation d’un projet de loi relatif à la lutte contre le faux et l’usage de faux et de décrets inhérents aux secteurs des affaires étrangères et de l’énergie, le président de la République a donné plusieurs instructions et recommandations, à savoir le recensement, le suivi et l’évaluation de toutes les décisions prises en Conseil des ministres, en relevant ce qui n’a pas encore été appliqué », précise le communiqué du Conseil des ministres sans donner de détails ni pointer du doigt les résolutions qui « sommeillent ». Trois départements ministériels ont été interpellés. Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire, des Travaux publics et des Transports, ont été chargésd’ élaborer un plan national, pour les communes enclavées et les wilayas nouvellement créées en particulier, en vue de prendre en charge l’état des routes et de l’aménagement urbain. À ce sujet le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh avait affirmé, il y a un peu plus de trois mois, le 24 juin dernier, que la maintenance du réseau routier national comptera parmi les priorités de son département ministériel pour les années à venir. Soulignant au passage qu’une partie du vaste réseau routier national connaît, ces dernières années, un manque de maintenance, d’où la focalisation des efforts du secteur pour les années à venir, sur la maintenance intensive de ce réseau. Le réseau des routes nationales et chemins communaux et de wilaya, à l’échelle nationale, « connaît un manque de maintenance que nous œuvrons à rattraper à travers divers programmes de développement » a assuré le successeur de Kamel Nasri. Il faut rappeler que le premier magistrat du pays avait ordonné lors d’un Conseil des ministres qu’il avait présidé le 23 mai 2023 « la remise en état immédiate des routes et installations, et la mobilisation de bus pour le transport scolaire dans les zones, actuellement, difficiles d’accès pour piétons, jusqu’au retour à la normale dans toutes les zones sinistrées dans un délai qui ne doit pas dépasser une semaine» suite aux intempéries qui ont durement frappé certaines wilayas ( Tipasa, Tebessa, notamment). Le chef de l’État a, également, appelé le ministre du Tourisme à « impulser le tourisme thermal à travers tout le pays, sur prescription médicale par les spécialistes ». Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi avait affirmé, le 9 mars 2023, que l’Algérie jouissait d’un potentiel thermal considérable qui permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives en faveur de la croissance économique, et la création de richesse et d’emplois dans plusieurs régions du pays. Le moment est donc venu d’en apporter la preuve. Selon le Plan d’action du gouvernement dans son volet relatif au tourisme, il est fait état de l’enregistrement de cinq opérations visant à développer l’activité thermale, à travers lesquelles, 34 sources thermales traditionnelles gérées par les autorités locales et réparties sur 18 wilayas du pays, qui devaient être réhabilitées et modernisées fin 2021. Concernant le dossier de la numérisation, le président de la République a installé Mme. Meriem Benmouloud dans ses fonctions de Haut-commissaire à la Numérisation avec rang de ministre, la chargeant d’élaborer une feuille de route portant organisation du secteur de la numérisation en Algérie.

Une priorité pour Tebboune qui avait souligné « le rôle crucial de la numérisation en tant que « moyen important de lutte contre la bureaucratie et la corruption » lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, diffusée dans la soirée du 24 février 2023 sur les chaînes de télévision publiques et privées et la Radio nationale.