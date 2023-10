La campagne de «vaccination infantile» a débuté hier. Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, docteurr. Djamel Fourar, a souligné que «le ministère a ajusté le programme élargi de vaccination infantile en tenant compte de la situation épidémiologique et des développements enregistrés» pour contribuer de manière significative à la lutte contre la mortalité infantile. Dans le cadre de ce nouveau calendrier, les enfants recevront un vaccin combinant six antigènes en une seule injection administrée à 2 mois, 4 mois et 12 mois, au lieu des trois injections prévues dans l'ancien calendrier, a-t-il indiqué. Il expliquera que «lorsqu'il y avait trois injections, on en faisait deux et on reportait la troisième à une date ultérieure, mais les parents ne ramenaient pas leur enfant pour la troisième injection». Dans le nouveau calendrier, la dose de vaccin contre la rougeole administrée à trois mois a été réduite, puisque le nouveau calendrier prévoit une vaccination complète à 2 mois, 4 mois et 12 mois, a ajouté le docteur Fourar. L'enfant recevra également d'autres vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à 11 mois et 18 mois comme initialement prévu dans le précédent calendrier. À cette occasion, le docteur Fourar a insisté sur la nécessité de faire vacciner les enfants pour les protéger contre 11 maladies graves. Grâce à son programme élargi de vaccination et à l'éradication de plusieurs maladies infectieuses telles la diphtérie, la rougeole, la poliomyélite et la rubéole, l'Algérie a obtenu des certificats de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).