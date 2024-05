Une perturbation atmosphérique affecte notre wilaya depuis samedi. Selon la station de météorologie de Bouira, cette situation marquée par des orages durera jusqu'à lundi. La quantité de pluie enregistrée pendant ces deux premiers jours est de 12 mm. Soit 9 mm samedi et 3 mm, ce dimanche. Ces deux journées pourraient s'équilibrer en matière de pluviométrie à la fin de la journée, car au moment où nous prenions ces données, ce dimanche matin, il n'était pas encore 10 heures. Notre passage à la direction de l'hydraulique dans l'espoir d'en mesurer l'impact, et sur les trois barrages et sur la nappe phréatique, a été moins fructueux. La responsable du secteur s'étant déplacée au ministère de tutelle pour une réunion, aucun de ceux dont nous avions sollicité le service n'a voulu prendre la responsabilité de nous informer. Avant-hier pourtant, la directrice a tenu dans l'après-midi, une conférence de presse. Était-ce une urgence? N'aurait-il pas été plus judicieux d'attendre la fin de cet heureux épisode pluvieux et d'être de retour de cette réunion ministérielle pour rencontrer la presse? Cela eut, à coup sûr, présenté un intérêt évident.

Nous avons, en revanche, eu plus de chance avec la DSA. Si la directrice ne se trouvait pas à son bureau, étant sur le terrain, apprenions-nous de la chargée de communication, au moins cette dernière a pu répondre à cette question: était-il exact que la grêle qui s'était abattue samedi soir à Oued El Berdi a causé des dégâts dans les champs de blé? Faux, a répondu notre interlocutrice, car le lendemain, selon elle, la responsable du secteur, accompagnée d'une commission, s'est rendue sur place pour juger de la situation et son constat est qu'aucun dégât n'a été causé par la grêle.

Ces pluies, selon des sources concordantes, si elles ne sont pas bien utiles aux champs où les céréales sont arrivées à maturité, elles pourront toujours permettre d'élever le niveau des barrages qui peine à décoller et d'alimenter les nappes souterraines.

La directrice, quant à elle, rencontrée à plusieurs reprises et, interrogée sur la situation qui prévaut dans son secteur, affiche son entière satisfaction. C'est, d'ailleurs, dans cet esprit qu'elle a donné ce lundi le coup d'envoi de la campagne-moisson battage à partir de cette exploitation agricole sise à Saïd Abid. Il convient à ce propos de rappeler que pour la collecte, le secteur a mobilisé 330 moissonneuses- batteuses (dont 180, subventionnées par l'État), 3351 tracteurs (dont 930 subventionnés par l'État), 1799 remorques et 1301 citernes. La superficie réservée cette année aux céréales est de 77915,35 ha. Le nombre d'exploitations est estimé à 21295. L'opération de recensement, qui va de pair, cette année, avec la campagne moisson- battage, emploiera, pour sa réussite, 140 cadres, 2 superviseurs, 23 contrôleurs et 115 recenseurs.

Concernant la prévention des feux, le dispositif de sécurité mis en place comprend une large bande qui isole le champ des routes et des possibles départ de feux qu'elles peuvent occasionner. Une citerne doit accompagner impérativement la moissonneuse- batteuse dans ses déplacements dans les champs. Un extincteur doit toujours être à portée de main. «Nous avons organisé une journée de sensibilisation autour de ces feux. Y étaient impliqués la Protection civile, la Conservation des forêts, les travaux publics, la Ccls, la Badr, la Crma etc. C'est pendant cette journée de sensibilisation que les fellahs ont appris à se servir d'un extincteur afin de pouvoir s'en servir, le cas échéant», expliquait la chargée de communication de la DSA. L'astuce, pour cet espace qui isole le champ de blé est de le réserver préalablement à la culture fourragère, de sorte à faire coup double: on a le fourrage que l'on coupe en avril et on a la tourbière qui préserve le champ de blé du feu.