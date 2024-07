Une vague de chaleur affectera, d'aujourd'hui à mercredi, des wilayas de l'Ouest et de l'Est du pays, avec des températures pouvant atteindre ou dépasser 46 degrés, annonce aujourd'hui, un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Placée en vigilance "Orange", cette vague de chaleur affectera les wilayas de Sidi Bel Abbes, Mascara, Saida, Relizane, Chlef et Ain Defla, avec des températures maximales pouvant atteindre ou dépasser 46 degrés et des minimales oscillant entre 28 et 33 degrés, précise la même source. Pour les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El-Tarf, les températures maximales prévues oscilleront entre 40 et 42 degrés et entre 24 et 30 degrés pour les minimales, durant la validité du BMS.