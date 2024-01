Le communiqué final du 3e Sommet du G 77 + Chine fait référence à la Charte d'Alger. Celle-ci avait instauré, il y a 60 ans, les fondements d'intégration, d'unité, de coopération et de solidarité entre les pays du Sud. Six décades plus tard, ces principes sont toujours d'actualité. Particulièrement dans un contexte marqué par l'accentuation de la fracture économique entre le Nord et le Sud sur fond d'un ordre mondial politique injuste et économiquement inéquitable. Deux réalités sans cesse rappelées par l'Algérie lors des Assemblées générales de l'ONU où à l'occasion des réunions des organisations régionales. En plus d'avoir mis en avant les urgences de l'heure, le document final a rappelé la première réunion ministérielle du groupe tenue à Alger. C'était en octobre 1964, soit à l'heure des Indépendances, notamment en Afrique. Ce Sommet a été sanctionné par l'adoption de la Charte d'Alger. Et c'est l'esprit de cette Charte qui a résonné, hier, à la clôture du Sommet de Kampala. Ce document de base a en effet instauré les principes d'unité, de complémentarité, de coopération et de solidarité entre les pays du Sud.

Il a aussi renforcé leur détermination à réaliser le développement économique et social individuellement ou collectivement, est-il précisé dans le communiqué final de ce 3e Sommet du G77+Chine. Néanmoins, les participants à ce rendez-vous veulent aller au-delà de ce ressourcement. Ils ont exprimé leur conviction de «tracer un nouveau parcours». Cette conviction a été retenue dans la déclaration de Kampala, notamment dans un contexte international caractérisé par des «crises multidimensionnelles et de nouveaux défis». Pour y parvenir, le Sommet de Kampala a adopté plusieurs propositions du président Tebboune dont l'allocution a été lue par le Premier ministre, Nadir Larbaoui. Dans ce registre, le chef de l'État a lancé un appel au renforcement des intérêts des pays du Sud et de leur capacité commune de négociation au sein du système des Nations unies.

Aussi, le groupe a salué, dans son communiqué final, la Déclaration d'Alger concernant le développement des start-up. Cette déclaration a été adoptée lors de la Conférence africaine des start-up tenue à Alger en décembre 2023.

Et c'est sur le prolongement de cette rencontre que l'Algérie a proposé, en Ouganda, la création d'un centre d'excellence pour la valorisation des expériences réussies des start-up innovantes dans les pays du Sud.

Par ailleurs, le document de Kampala a mis en relief l'importance de la coopération entre les pays du Sud étant une des formes de «solidarité entre les peuples et les nations», affirmant que cette coopération et son ordre du jour «doivent être définis par les pays du Sud».

Il a également abordé la question du commerce mondial, appelant à un système commercial mondial multilatéral, ouvert, transparent, inclusif et non discriminatoire, où le développement sera la priorité première...

En ce qui concerne les questions de l'heure, le G77+Chine a souligné la nécessité de respecter le droit des peuples encore sous l'occupation coloniale à l'autodétermination.

Les dirigeants présents dans la capitale ougandaise ont considéré, à raison, qu'il ne peut y avoir de développement durable sans paix, ou de paix sans développement durable.

Le groupe a également réitéré son «soutien permanent et de principe» au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la réalisation de ses aspirations nationales légitimes, y compris la liberté, la paix et la dignité dans son État palestinien indépendant avec El Qods pour capitale, et ce conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. Toujours à propos de la cause palestinienne, le G77+Chine a dénoncé «les violations systématiques et flagrantes» du droit international commises par l'entité sioniste. Le même groupe a appelé à se conformer au droit international et à demander des comptes.

Le groupe a déploré «la terrible catastrophe humanitaire, les conditions et la situation économique et sociale désastreuse», dont souffre le peuple palestinien, notamment «l'extrême pauvreté, le nombre de morts et la destruction sans précédent».

Appelant à juger les auteurs de ces violations, le groupe a exhorté le Conseil de sécurité à consentir de sérieux efforts pour l'exécution de ses décisions, afin de mettre un terme à l'impunité dont jouit l'entité sioniste.

Une demande qui conforte la justesse de toute l'action diplomatique de l'Algérie.