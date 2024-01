Presque inexistante durant des décennies, la diplomatie économique de l’Algérie a connu une évolution fulgurante, ces dernières années, sous l’effet des changements profonds de la scène économique. Résultat direct du regain et du retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale, le déploiement de la diplomatie économique a permis en un laps de temps très court de redorer le blason de l’économie nationale sur les marchés internationaux. Il faut dire que les multiples succès de la diplomatie algérienne, ont ouvert de nombreux horizons qui ont fortement contribué à renforcer l’attractivité de crédibilité de la destination « Algérie » pour l’investissement et des échanges commerciaux. Des avancées visibles qui se sont traduites sur le terrain, par des résultats inédits dans des secteurs stratégiques, à l’image des exportations hors hydrocarbures, qui ont effectué un bond plus que qualitatif, avec plus de 7 milliards de dollars d’exportations, avec l’objectif d’atteindre les 13 milliards de dollars en 2024. En parallèle, la scène économique a connu suite à ces actions de la diplomatie économique, un engouement sans précédent d’investisseur étranger pour l’investissement sur le sol algérien, attiré par les nouvelles dispositions juridiques et les mesures de facilitations, mais également par un travail de fond effectué par les représentations diplomatiques, qui ont abouti à de grandes actions de déploiement qui ont vu l’ouverture de nos représentations bancaires en Afrique, notamment en Mauritanie et au Sénégal.

Il y a lieu de souligner que cette stratégie se base sur une série de mesures qui ont consisté, dès 2021 à la mise en œuvre d’un réseau conséquent de chargés d’affaires économiques, dont la mission consiste à renforcer la visibilité du potentiel économique de l’Algérie, et de baliser le terrain pour les potentiels investisseurs. De même importance, leur tâche vise également à cibler les marchés pour la commercialisation des produits algériens, et procurer des bases de données fiables pour accompagner les investisseurs algériens dans leurs démarches d’exportations, ou d’échanges commerciaux. En outre, des actions centrales qui visent à mettre en place des programmes de formation pour les diplomates et des mécanismes de suivi et d’accompagnement pour les opérateurs économiques. Autrement dit, en l’espace de trois ans, la diplomatie économique œuvre à s’adapter aux exigences de la transition économique, et aux besoins d’une dynamique économique nouvelle, où les obstacles et les freins qui rongeaient l’économie nationale, ne font plus le poids devant les avancées et les résultats enregistrés. Autant dire que la diplomatie économique a traversé des étapes importantes qui l’ont hissée au rang de vecteur et de levier économique incontournable. Dans le même sillage, cette évolution de la diplomatie économique s’inscrit en ligne droite avec les objectifs de la relance économique, de la réalisation de la sécurité alimentaire, et de la diversification de l’économie nationale. Cela étant, une coordination et une synergie fortes avec les différentes institutions centrales sont nécessaires pour maintenir ce rythme de développement de la diplomatie économique. Les volets financiers, logistiques, juridiques et commerciaux demeurent des axes de coopération inévitables pour permettre à la stratégie de la diplomatie économique, d’avoir un ancrage et un impact de forte résonance sur l’économie nationale.