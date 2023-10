La condamnation de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza a pris une ampleur qui renseigne sur l'attachement des Algériens à la cause palestinienne. Les partis politiques ont tous condamné unanimement l'escalade de la barbarie sioniste dans la bande de Ghaza. Cette évolution politique gravissime a amené les partis algériens à se réunir et s'entendre sur les mesures à entreprendre pour aider les Palestiniens qui souffrent le martyre à Ghaza. À ce propos, 7 partis ont signé une déclaration commune comme signe de soutien indéfectible aux Palestiniens.

La déclaration commune a été signée par le Mouvement de la société pour la paix (MSP), Al Fadjr El Djadid, le Mouvement En-Nahda, Sawt Echaâb, Front de justice et de développement, Jil Jadid et Talaie El Houryet. Il est mentionné dans cette déclaration commune d'urgence qu'il «faut déterminer les obligations et le devoir de la classe politique algérienne dans l'optique d'apporter un soutien très fort à nos frères de Ghaza en Palestine. Il est urgent de s'inscrire dans la lutte du peuple palestinien qui a remis les pendules à l'heure et remettant en cause le statu quo et l'équation qui ont été imposés à l'entité sioniste et ses alliés occidentaux et ceux qui ont choisi la normalisation», affirme le communiqué. Cette agression sioniste, brutale et barbare contre des citoyens innocents dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée, a permis aux partis politiques algériens qui ont signé une déclaration commune, de demander aux pouvoirs publics d'ouvrir les espaces dans la perspective de permettre à l'ensemble des Algériens de dénoncer à travers des marches pacifiques ladite agression barbare perpétrée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Ghaza», rappelle le communiqué. La déclaration commune a appelé à la mobilisation de toutes les forces patriotiques pour «faire face à la menace sioniste qui cible l'Algérie. Surtout que l'Algérie a exprimé clairement son rejet de a normalisation avec l'entité sioniste», mentionne-t-on. Un pont aérien a été proposé par les sept formations politiques pour acheminer des vivres et de médicaments au peuple palestinien qui fait face à une féroce agression sioniste. Le soutien à la cause palestinienne est quasi total de la part du peuple algérien qui est en train d'exprimer sa solidarité par plusieurs formes.Le peuple algérien ne cesse de montrer son alignement à la cause palestinienne en adoptant des initiatives multiples dans le cadre de la mobilisation et la sensibilisation afin de faire entendre la voix des Palestiniens face à la machine meurtrière de l'entité sioniste. Les organisations de masse et les associations ont fait preuve de solidarité indéfectible à l'égard du peuple palestinien qui subit une agression sans précédent par l'entité sioniste. L'Organisation nationale des enfants de chouhada (Onec), l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), l'Organisation nationale des enfants des moudjahidine, l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), l'Union nationale des femmes algériennes, ont publié un communiqué où elles ont dénoncé l'agression sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza. À ce propos, les responsables desdites organisations ont exprimé «leur solidarité absolue avec le peuple palestinien, qui subit un génocide à ciel ouvert», note-t-on. Dans le même sillage, elles ont dénoncé les positions des pays arabes et musulmans qui se sont empressés de «normaliser leurs relations avec l'entité sioniste au détriment des justes causes de la nation, notamment la libération d'El Qods et de tous les territoires palestiniens».

Les organisations de masses ont décidé d'un commun accord de préparer des rassemblement populaires prochainement pour exprimer concrètement leur solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien et pour dénoncer «l'attaque brutale de l'entité sioniste contre les citoyens palestiniens sans défense», souligne-t-on.