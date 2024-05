L'été sera frais avec LG qui participe avec sa gamme de climatiseurs de dernière génération à la 26e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec). Ces climatiseurs assurent, de par leur technologie innovante, jusqu'à 70% d'économie d'énergie, ce qui répond parfaitement aux attentes des clients et des orientations des plus hautes autorités du pays visant à rationaliser la consommation de l'énergie électrique.

LG expose ses produits au pavillon U de la Safex, sous la bannière de ses deux partenaires et distributeurs officiels Hvac Algérie et AK Cold, où, Abderrezak Dib, ingénieur, énumère les qualités et les prouesses techniques de ces modules et systèmes de climatisation mis au point par la célèbre marque sud-coréenne. Notamment les systèmes GHP de climatisation, dont le moteur est alimenté au gaz naturel. En sus des équipements qui sont exclusivement destinés aux grands bâtiments commerciaux, aux immeubles de bureaux, aux hôtels, aux hôpitaux, aux centres commerciaux et autres promotions ou collectivités, Dib fait savoir: «LG peut répondre à toutes les attentes de ses clients et peut satisfaire leur demande, du plus petit appartement jusqu'au plus grand building. Nous veillons à garantir le confort thermique de nos clients auxquels nous proposons nos solutions.» Et le même responsable de préciser: «Nous accompagnons les différents projets, de la phase étude en passant par la mise en marche jusqu'au service après-vente.». Rappelons que les climatiseurs LG sont également dotés de la fameuse technologie avancée Inverter qui permet de réaliser jusqu'à 30 à 40% d'économie d'énergie. Inverter est un système de gestion qui régule et adapte la puissance du compresseur du système de climatisation en fonction des besoins réels d'un espace donné tout en réduisant la consommation électrique, donnant vie à un système de climatisation à haute performance et moins énergivore, rappelle-t-on par ailleurs.

À la faveur de ce Batimatec 2024, LG met particulièrement à l'honneur le Multi V 5, une solution intégrée qui combine des technologies avancées pour les immeubles de grande hauteur. Il offre un rendement énergétique maximal, tout en réduisant les coûts d'exploitation, tandis que la fonction Dual Sensing Control détecte les niveaux d'humidité et de température.

Évènement phare dans le calendrier des manifestations économiques et commerciales de l'année, le Salon international du bâtiment, le Batimatec, se poursuit encore aujourd'hui aux Pins maritimes, à Alger. Rappelons que l'évènement auquel participent 900 entreprises, soit une hausse de près de 30% par rapport à l'année dernière (700 entreprises), a été inauguré par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Ce dernier était accompagné du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, en présence du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi. Cette 26e édition du Batimatec voit donc la participation de près de 900 exposants, dont 600 nationaux et plus de 300 internationaux, représentant 14 pays étrangers.