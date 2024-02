Les lauréats du concours du village le plus propre de Béjaïa, qu'organise l'Assemblée populaire de la wilaya pour la troisième fois, seront connus le mois de mars prochain. C'est ce qu'a indiqué Bachir Barkat, président de l'APW en marge des travaux de la conférence sur le secteur de l'éducation. «Les résultats du concours du village le plus propre de Béjaïa seront connus le début du mois prochain sauf un empêchement, notamment climatique, qui retarderait les visites d'inspection de la commission d'évaluation», nous a-t-il déclaré. Placée sous le slogan «Pour une éco-citoyenneté participative», la nouvelle édition de ce concours est dédiée aux victimes des feux de forêt de juillet 2023. En attendant, les membres de la commission d'évaluation continuent a sillonner depuis le 12 janvier dernier les villages et les quartiers qui se sont inscrits pour la course. Une trentaine de sites ont été déjà visités par le jury, qui a pris en compte dans le barème de notation plusieurs aspects liés à la préservation du patrimoine matériel, de la culture et des traditions ancestrales de la région» avons-nous appris. Il s'agit de noter «la décoration, le nettoyage, l'embellissement des routes, des places et des lieux en général, l'existence de jardins, puits, sources d'eau, l'entretien des anciennes maisons et des villages, leur restauration, etc.», avait déclaré le président de l'APW lors du lancement de cette nouvelle édition

Pas moins de 42 villages et quartiers, relevant de 28 communes de la wilaya prennent part à cette «compétition», qui n'a de valeur que d'encourager les habitants des villages et quartiers à améliorer leur cadre de vie. Lors de la dernière édition 41 villages et quartiers ont participé à ce concours qui continue à faire des émules. Avec le retour du beau temps, la commission d'évaluation sera en principe au rendez-vous pour donner son verdict lors d'une cérémonie organisée habituellement à la salle des congrès de la wilaya. À défaut,«une prolongation de quelques jours sera décidée pour permettre à la commission d'achever ses travaux d'évaluation», a précisé le président de l'Aassemblée populaire de wilaya. Composée de 20 membres, dont 11 élus de l'APW, des universitaires, des cadres de l'administration et des militants du mouvement associatif, cette commission travaille ces dernières semaines d'arrache- pied pour être au rendez-vous.

Dans sa démarche, la commission prend en compte les aspects liés à la sauvegarde du patrimoine matériel et l'aspect environnemental, tel qu'exigé par la thématique de l'édition. Huit participants seront primés avec comme pour les précédentes éditions, une coquette somme de 5 millions de dinars pour le premier lauréat. À travers ce concours, les initiateurs veulent allier la dynamique de la préservation de l'environnement qui sera menée à travers les quatre coins de la wilaya par les participants et l'importance des coutumes de Yennayer dans la sauvegarde de notre patrimoine culturel et traditionnel.

C'est une manière d'encourager les intéressés à la préservation de l'environnement, à pendre compte de l'aspect traditionnel de notre patrimoine et donner plus de chance aux associations, aux APC, administrations et aux citoyens à prendre part à ce concours, qui permet aux villageois de participer à l'effort de la protection de l'environnement, d'améliorer leur cadre de vie, préserver le patrimoine moral et matériel, promouvoir et mettre en valeur les produits du terroir et, enfin, préserver le cachet et l'identité des régions participantes à travers des réalisations artistiques et autres activités culturelles permanentes; pour rappel, la première édition a reportée par le village Aguemoune Nath Amar de Taourit Ighil, dans la daïra d'Adekar. En 2021, c'était le village Aourir Ath H'sseyen, dans la commune d'Akfadou, daïra de Chemini qui a décroché le premier Prix.ÈA qui reviendra le premier prix de cette nouvelle édition? Nous le saurons le mois prochain.