Le président de la République a vu juste en mettant l'accent sur ce qu'il a appelé les zones d'ombre ou, en d'autres termes, les zones oubliées par le train du développement. Cette idée a le mérite d'être d'une simplicité extraordinaire et d'une efficacité à couper le souffle. Ce n'est prévu, en l'état, par aucune théorie ni idéologie; ce n'était que le bon sens.

Dans ces zones d'ombre, il y a celles prédestinées à l'être ou celles qui sont appelées à le devenir. Ce sont, ce qu'appelait Amar Frikha, ancien wali, aujourd'hui décédé dans l'anonymat, les no man's land. Ce sont les zones situées aux frontières des wilayas. La dernière commune d'une wilaya regarde son chef-lieu, à 100 km plus loin. Cette même commune tourne le dos à celle qui est juste à côté ou juste derrière. Quand, cette dernière fait de même et regarde son chef-lieu à elle, toujours plus loin, mais dans l'autre sens.

M'Toussa qui dépend de la wilaya de Khenchela est une commune frontalière avec la wilaya d' Oum El Bouaghi. Elle est à 7 km de la première commune, chef-lieu de daïra d' Oum El Bouaghi, Fkirina. Elle est à 20 km de la commune, chef-lieu de wilaya dont elle dépend, Khenchela.

L'incongruité de la situation, son non-sens et son absurdité sont dans le ridicule qu'elle engendre et les grandes souffrances qu'elle génère aux citoyens lambdas et à la paysannerie. M'Toussa dépend de la daïra de Aïn Touila, à plus de 50 km de là.

Hélas, ce n'est pas seulement cet état de fait, dû au coup de crayon qui délimite les espaces, qui empêche le transport d'exister en continu; le transport en commun, pas le taxi clandestin qui absorbe deux jours de labeur et de sueurs.

Tout est encore possible puisque l'inénarrable premier coup de crayon ayant mis cette commune dans la daïra d'El Hamma où, pour y arriver, il faut traverser Khenchela, avait été gommé. Qu'est-ce qu'elle a fait cette terre bénie qui fut le berceau de Kahina et, à quelques petits km plus loin, le lieu sacré où fut tirée la première salve nationale du

1er Novembre, dans les Aurès.