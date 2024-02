Les relations algéro-mauritaniennes tendent à se renforcer de plus en plus. Elles sont appelées à gagner davantage en qualité. C’est ce que donnent à comprendre la récurrence et la proximité des récentes visites des dirigeants des deux pays. Et c’est ce qu’a relevé, hier, à partir de Nouakchott, le ministre des Affaires étrangères. Ce dernier s’est exprimé à l’issue de son audience par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à qui il a remis un message écrit du président Tebboune.

Dans une déclaration au sortir de l’audience, Ahmed Attaf a déclaré que sa visite en Mauritanie, pays frère, s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des dirigeants des deux pays de renforcer les relations algéro-mauritaniennes et les promouvoir aux plus hauts rangs, outre leur souci constant de contribuer à tout ce qui est à même de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région et dans leur voisinage immédiat. Ahmed Attaf a, à cet égard, souligné que les relations bilatérales sont actuellement à leur apogée sur le plan historique, mais aussi en termes de développement et de dynamisme, notamment dans le cadre des projets complémentaires et intégrés, convenus entre le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Parmi ces projets, le ministre a cité le projet stratégique de création de la voie terrestre Tindouf- Zouerate, ainsi que d’autres projets, à l’instar du parachèvement des deux passages frontaliers, l’inauguration de la première banque algérienne en Mauritanie. Il a cité aussi la 1ère foire permanente des produits algériens dans ce pays frère, outre les projets confortant les dimensions humanitaire et sociale des relations algéro-mauritaniennes. Sur la situation qui prévaut sur les scènes régionale et internationale, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que l’Algérie et la Mauritanie « partagent une préoccupation profonde vis-à-vis de ce qui les entourent comme tensions dans un environnement régional instable, en sus des graves développements que connaît la cause palestinienne». Relevant que l’Algérie et la Mauritanie sont deux pays stables et sécurisés dans une région désormais en proie à l’instabilité et à l’insécurité, le ministre a affirmé que les autorités algériennes et mauritaniennes œuvreront à intensifier leurs efforts communs, en vue d’impacter de façon positive le déroulement des évènements, au mieux de l’intérêt des pays et peuples de leur voisinage proche. Après avoir été reçu par le président mauritanien, Ahmed Attaf s’est entretenu avec son homologue Mohamed Salem Ould Merzoug. Les deux ministres ont passé en revue « plusieurs dossiers relatifs aux relations de coopération et de partenariat qui connaissent une dynamique remarquable, grâce à l’extrême attention et au suivi minutieux dont elles jouissent auprès des dirigeants des deux pays frères », a souligné un communiqué du MAE. Les deux parties se sont également concertées autour des prochaines échéances bilatérales et des moyens et voies de leur préparation optimale, en vue de leur permettre d’ajouter de nouveaux jalons sur la voie de la consolidation des relations algéro-mauritaniennes. La rencontre a constitué une occasion pour « coordonner autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en tête desquelles figure la situation sécuritaire et politique dans la région sahélo-saharienne qui constitue une source de préoccupation croissante et d’inquiétude commune auprès des deux pays, en sus de la série de sujets inscrits à l’ordre du jour des travaux du prochain sommet de l’Union africaine (UA). Dans le même contexte, les deux parties ont longuement abordé les développements de la situation dans la bande de Ghaza, réitérant la constance de l’Algérie et de la Mauritanie sur leur soutien inconditionnel à la cause palestinienne, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères.