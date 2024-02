Poursuivant sa visite officielle en Arabie saoudite, en qualité du représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANPa été reçu,

mercredi dernier par le général d’armée Fayad bin Hamed Al-Ruwaili, pour prendre part à une réunion à laquelle était conviée la délégation militaire l’accompagnant au même titre que les hauts responsables militaires des Forces armées saoudiennes. Les deux parties, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale, ont passé en revue les relations militaires bilatérales et les moyens de consolider la coopération et la concertation militaires entre les armées des deux pays frères . Lors de cette rencontre qui a été ambitieuse, le général d’armée a prononcé une allocution, dans laquelle il a tenu à exprimer sa parfaite considération à l’égard des autorités saoudiennes pour l’accueil aussi bien chaleureux que distingué qui lui a été réservé, ainsi que la délégation qui l’accompagne en soutenant. « Tout d’abord, je souhaiterais vous faire part de ma profonde gratitude pour l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé et à la délégation qui m’accompagne ». Une occasion honorable a ajouté le chef d’état-major que « je saisis pour transmettre les salutations de l’ensemble des personnels de l’ANP à leurs homologues des Forces armées saoudiennes, tout en espérant que cette visite soit couronnée par les résultats escomptés, au service de notre coopération militaire bilatérale et de notre rapprochement fraternel». Le général a également relevé que cette visite qu’il a considérée comme un rapprochement « s’est traduit par de nombreuses visites et rencontres officielles de haut niveau échangées entre nos deux armées, dont la dernière en date était notre dernière rencontre à Rio de Janeiro, au Brésil, en avril 2023, en marge du salon de la défense et de la sécurité». Dans son intervention, Saïd Chanegriha, tout en souhaitant la réussite pour la tenue de la deuxième édition du Salon de la défense, a mis l’accent sur l’importance de la volonté commune entre les deux pays d’établir une stratégie d’action bilatérale, en notant « Tout en adressant à Votre Excellence nos sincères remerciements pour l’invitation que vous nous avez adressée pour prendre part à cette deuxième édition du Salon mondial de la Défense à Riyadh, qui, nous l’espérons, sera couronnée de succès et de réussite, je tiens à vous assurer de notre entière détermination à déployer tous les efforts nécessaires afin de définir les axes fondamentaux à même de mettre au point de notre stratégie d’action commune, et de déterminer les moyens qui lui permettront d’atteindre ses objectifs, au profit et au bénéfice de nos deux armées ». Le chef d’état-major a ajouté avant de conclure son intervention, « nous sommes entièrement convaincus que cette rencontre fraternelle qui nous a réunis, aujourd’hui, apportera des résultats fructueux pour l’avenir de nos relations militaires bilatérales, conformément aux aspirations ambitieuses et sincères des dirigeants des deux pays ». Avant cette réunion, le général d’armée s’était rendu à la société d’électronique avancée SAMI, où il a visité les divers ateliers de la société et a reçu d’amples explications sur ses différents produits liés principalement aux domaines des systèmes de communication, de l’énergie, de l’information et de la cybersécurité. Il s’est rendu également à la société du Moyen-Orient de maintenance des moteurs d’avions, pour suivre une présentation détaillée sur la société et ses différentes missions, à l’instar de la maintenance des avions de transport, de chasse, et des hélicoptères. La veille, au Centre des opérations de l’armée de l’air saoudienne, le général d’armée a visité les différentes composantes et structures dont dispose ce centre et a reçu des explications détaillées sur ses missions, notamment en ce qui a trait aux opérations aériennes.