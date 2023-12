Dans ce sens, Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba a, outre avoir ordonné la fermeture de tous les marchés à bestiaux de la wilaya, a décidé de la mise en place d'une commission de wilaya pour surveiller, contrôler et lutter contre la fièvre aphteuse. La commission est également chargée du suivi vétérinaire et le déplacement du cheptel à travers le territoire de la wilaya. La fermeture des marchés à bestiaux sera observée afin que le processus de vaccination puisse se dérouler pour une durée de 30 jours. Parallèlement à ces mesures, un processus intensif de vaccination du cheptel est d'ores et déjà lancé à travers toute la wilaya et se poursuit encore. En outre, tous les éleveurs de la wilaya d'Annaba, doivent s'adresser aux municipalités et aux services agricoles afin d'enregistrer et de vacciner leurs animaux (vaches, moutons et chèvres). Dans le cadre de cette campagne de vaccination contre cette infection, pas moins de 30 000 doses de vaccin ont été affectées à la wilaya d'Annaba. En attendant que cette épidémie s'estompe, les pouvoirs locaux de la wilaya, ont également interdit le déplacement des cheptels entre les communes de la wilaya et entre les wilayas. Il a été aussi recommandé le nettoyage et la désinfection des exploitations (locaux et matériel, etc.) ainsi que l'interdiction de rassemblement du bétail. Les éleveurs sont appelés à aider les vétérinaires à bien accomplir leur mission de contrôle et de vaccination. Signalons que la fièvre aphteuse se propage rapidement, c'est pour cette raison que les éleveurs doivent être vigilants et attentifs. La durée de la fermeture devra durer, jusqu'à ce que tout le cheptel de la wilaya ne soit plus menacé et le retour à la normale sera autorisé par les autorités de tutelle. Notons que ces mesures préventives, dont la fermeture des marchés hebdomadaires des bestiaux, engagées par les autorités de la wilaya d'Annaba, font suite aux instructions de la tutelle, dans le but de protéger le cheptel local de tout risque de contamination par cette maladie virale et hautement contagieuse qui touche le bétail (bovins, ovins, caprins et d'autres artiodactyles. Soulignons que la fièvre aphteuse est non transmissible à l'homme.