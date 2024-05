Les membres de la délégation parlementaire du Conseil de la nation participant à la 5e Conférence de la «Ligue des parlementaires pour El Qods» ont rencontré, dimanche à Istanbul (Turquie), le chef du bureau politique du Mouvement palestinien «Hamas», Ismaïl Haniyeh, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. Lors de cette rencontre, Haniyeh a informé la délégation parlementaire algérienne des derniers développements de la situation tragique en Palestine, en raison de la guerre criminelle menée par l'occupation sioniste contre la bande de Ghaza et les territoires palestiniens occupés, et de «la situation du front intérieur de plus en plus déterminé et unifié face à cette catastrophe humanitaire», a-t-il dit.

Les membres de la délégation parlementaire ont également évoqué avec Ismaïl Haniyeh «les efforts visant à mettre fin au génocide, secourir et protéger le peuple palestinien et renforcer la solidarité avec sa cause juste, jusqu'à la libération de l'ensemble de ses territoires des affres de la barbarie sioniste, et l'établissement de son État indépendant avec El-Qods pour capitale». Dans ce sillage, le chef du bureau politique du Mouvement «Hamas» a exprimé «sa profonde gratitude et son grand estime pour l'Algérie, peuple, Parlement et gouvernement, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien, tant en paroles qu'en actes, et par tous les moyens, au droit du peuple palestinien à la liberté et à l'indépendance, notamment en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU».