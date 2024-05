L’ouverture de la deuxième ligne automatique de l’usine de construction automobile de la marque italienne Fiat à Oran est prévue pour la fin du mois de juin prochain, ce qui permettra d’augmenter la capacité de production à 60 000 voitures par an, a indiqué, hier, le wali d’Oran Saïd Sayoud. Ce dernier qui a présidé avec le président de l’Assemblée populaire de la wilaya Mohamed Chalabi, l’ouverture des travaux de la première session ordinaire de cette assemblée, a fait savoir que l’usine, sise dans la zone industrielle de Tafraoui, est en train de réaliser d’autres investissements en mesure d’augmenter, progressivement, la production dans les années à venir. Il a présenté, lors de cette session, les différentes réalisations de la wilaya d’Oran, au cours de ces dernières années, dans les domaines du logement, des projets urbains, de la santé, de l’éducation, des ressources en eau, de la poste et des télécommunications, des transports, de la pêche maritime, de l’énergie et de l’agriculture. Le même responsable a indiqué que la wilaya d’Oran a mené une expérience de culture de légumineuses, avec plus de 400 hectares cultivés, soulignant que « l’opération est pour le moment un succès ». Sur un autre plan et concernant le dossier de l’environnement, le wali a fait savoir qu’un budget de plus de 100 millions DA a été alloué pour aménager le lac « Dhayet Morsli », indiquant que ce projet aura un impact significatif sur la beauté du paysage dans cette région. Sayoud a également passé en revue tous les projets dont la wilaya d’Oran a bénéficié, ces dernières années, notamment l’usine de dessalement de l’eau de mer de Cap Blanc, qui sera réceptionnée à la fin de l’année en cours, l’évitement reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest, sera réceptionné d’ici la fin du mois de juin prochain.