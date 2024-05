Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, a annoncé, jeudi, à Béjaïa que le festival local de poésie amazighe, qu’organise l’association Etoile culturelle d’Akbou prendra désormais une dimension nationale, à l’occasion de sa 15e édition prévue au mois de juillet prochain. Il permettra, ainsi, à différents poètes de participer avec toutes les variantes linguistiques amazighes existant sur le territoire national. Lors de l’ouverture des travaux du colloque scientifique intitulé « La langue amazighe et ses variantes comme moteur de cohésion sociale et de développement durable», Assad a visité la bibliothèque de lecture publique de la commune de Béjaia, en présence des autorités locales.

« Cette édition s’inscrit dans le cadre de la célébration du double anniversaire de l’indépendance et de la Fête de la jeunesse », a souligné le responsable, en procédant à l’installation du jury devant présider à la tenue de la 15e édition du Festival de poésie d’expression amazighe de la ville d’Akbou. Il a indiqué que sa présence à Béjaïa s’inscrit dans le contexte d’une visite de travail jalonnant trois escales essentielles, qui mettent en lumière l’importance du savoir, de la culture, de l’éducation et de la communication dans le développement et la promotion de la langue amazighe. Il présentera ensuite les trois thèmes majeurs qui sont au cœur du nouveau plan de charge du HCA, dont la finalisation de l’opération de recueil des données linguistiques et culturelles dans le cadre de l’Atlas linguistique des langues. «Ce projet crucial, placé sous l’égide de l’Unesco vise à cartographier la diversité linguistique de notre pays, à préserver et à décrire la vitalité des variantes de la langue amazighe en usage sur le territoire nationale, et ce dans le but de promouvoir leur usage et leur enseignement », a-t-il déclaré. Ce projet, parrainé par le ministère des Affaires étrangères, « est au cœur du plan de charge du HCA pour cette année », a-t-il souligné. Le rapport final, qui émane de ce travail, est l’œuvre d’une vaste recherche et de prospection conduite par des experts de haut niveau qui, durant plus de deux ans, ont planché sur le sujet et rendu un « instantané » quasi exact de la situation des langues en Algérie, notamment de Tamazight qui, ces dernières années, a connu une évolution remarquable autant sur le plan institutionnel que dans son enseignement. Cette démarche confirme davantage l’importance de Tamazight en tant que vecteur indéniable de l’unité nationale, citant l’ouvrage Nation et nomination : l’histoire de l’Algérie par ses noms propres, édité par le HCA, comportant 3 000 noms propres, qui sont le reflet de notre histoire commune.

L’université a fourni l’exemple le plus éloquent, marqué par la multiplication, en son sein, de structures dédiées à cette langue, notamment les laboratoires et les centres de recherche, les instituts de traduction et de diffusion et même d’édition, dont la conjonction a permis des « avancées remarquables», dira Assad.