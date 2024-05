L'unité nationale à l'honneur. C'est à partir de Bakou en Azerbaïdjan que le message est parvenu. L'Algérie était parfaitement consciente de l'importance de sa diversité culturelle qu'elle a su mettre à profit pour renforcer son unité nationale, a affirmé le président du Conseil de la nation dans un communiqué répercuté jeudi par la chambre haute du Parlement. «L'Algérie est parfaitement consciente de l'importance de sa diversité culturelle avec sa multitude de traditions et de dialectes qui font la Nation algérienne», a souligné Salah Goudjil dans une allocution lue en son nom par Ali Talbi, vice-président du Conseil de la nation, lors de la conférence parlementaire organisée en marge des travaux du 6e Forum mondial sur le dialogue interculturel, qui s'est tenu du 1er au 3 mai à Bakou (Azerbaïdjan). À ce titre la langue amazighe, désormais constitutionnalisée dans ses dimensions kabyle, chaouie, targuie...symbolise parfaitement la démonstration magistrale du président du Sénat. Et comme élément fédérateur, l'Algérie ne pouvait trouver mieux que Yennayer qui marque le début de l'an berbère. Il a la particularité d´être fêté, le 12 janvier de chaque année, autant par les populations berbérophones qu´arabophones. Au même titre que certaines fêtes religieuses officielles (Mouloud, Aïd, Achoura...).

Yennayer s´est taillé contre vents et marées, une place prépondérante au sein de la société algérienne moderne pour s´imposer comme élément identitaire et fédérateur incontournable qui, de surcroît, bénéficie d´une reconnaissance officielle. Il bénéficie de l'attention toute particulière du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soucieux de préserver et consolider les composantes de l'identité nationale. Un de ses «54 engagements», il faut le rappeler. «À travers la Constitution de 2020, initiée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie s'emploie à consacrer et à préserver la diversité culturelle de son identité», a soutenu, le président de la chambre haute. L'Algérie, terre d'islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe et amazigh, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde, est-il stipulé dans le préambule de la nouvelle Loi fondamentale du pays. Le pays a dû cependant traverser bien des péripéties tragiques pour afficher ce visage serein d'aujourd'hui. D'une colonisation française, barbare, féroce, de plus de 130 années à un terrorisme islamiste sauvage de plus d'une décennie qui a failli raser ses institutions, il a admirablement reconstruit une unité émiettée en se réappropriant sa mémoire éclatée. «L'Algérie a acquis une longue expérience en la matière, réussissant, à toutes les étapes charnières de son histoire, de sa lutte acharnée contre le colonialisme à son expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, à préserver son unité et sa diversité culturelle grâce à la synergie entre toutes ses composantes», souligne Salah Goudjil. Une expérience qui permettra à l'Algérie d'ériger des passerelles d'entente entre les peuples, pour asseoir une culture de paix et de dialogue. La colonisation, sous toutes ses formes, «est la plus grande menace au dialogue culturel et civilisationnel entre les peuples et le principal obstacle entravant le rapprochement entre les pays», déclarera le président du Conseil de la nation. La question palestinienne et sahraouie sont édifiantes à ce propos. «L'éradication de ce fléau en Palestine et au Sahara occidental permettra aux peuples d'exercer leur droit à l'autodétermination et de vivre une vie digne dans le respect de leurs cultures», conclura Salah Goudjil.