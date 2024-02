L'Algérie accueille le Sommet du Forum des exportateurs de gaz (Gecf) dans une conjoncture inédite au plan international. Les équilibres politiques et économiques mondiaux sont remis en cause. Avec une Europe à la peine, prenant en pleine figure les impacts de la guerre russo-ukrainienne, une Russie qui a trouvé le moyen de réaliser une croissance exceptionnelle, compte tenu des sanctions économiques, dont elle fait l'objet, des États-Unis en perte de vitesse en Afrique, en Asie, ainsi qu'en Amérique latine et une Chine triomphante qui parvient à convaincre une bonne majorité de l'humanité de son leadership, le monde n'est manifestement plus ce qu'il était. Il n'est pas besoin de rappeler que cet énorme mouvement des plaques géopolitiques a pour principal carburant le gaz qui fait courir l'ensemble des dirigeants du monde, jusqu'à donner à l'entité sioniste des envies de génocide des Palestiniens.

La découverte du gaz au large de la bande de Ghaza constitue, disent les experts, l'un des motifs de l'acharnement israélien. Si Netanyahou refuse d'écouter ses plus proches alliés, c'est principalement, affirme-t-on, parce qu'il n'en aura pas besoin, le jour où l'entité qu'il préside contrôlera un champ gazier. Cette énergie est donc un attribut de puissance. Et les pays qui se réuniront le 29 février prochain en ont à profusion.

Les États-Unis est aussi un acteur clé de la guerre du gaz, précisément parce qu'ils sont producteurs de cette énergie. C'est d'ailleurs l'une des armes que Washington déploie dans son bras de fer avec la Russie et accessoirement pour maintenir leur domination d'une Europe, aujourd'hui totalement vassalisée. Le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 a complètement coupé les Européens de leurs fournisseurs historiques. Dans le même temps, ils sont dépendants du gaz de schiste américain qu'ils payent à prix d'or.

10e producteur de gaz naturel et au 7e rang des exportateurs, l'Algérie est aux premières loges du seul fait qu'elle fait face au Vieux Continent, gros consommateur de cette énergie et absolument pénalisé par les conséquences induites par la guerre en Ukraine. Elle s'emploie à doubler sa production, voire quadrupler la quantité de gaz naturel destiné à l'Europe, à travers le gazoduc transsaharien. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et l'Autriche conviennent de l'urgence d'écouter l'Algérie, d'établir des partenariats gagnant- gagnant, avec à la clé, un transfert de technologie pour le développement de l'hydrogène. À travers les contrats déjà conclus avec de grands pays européens, l'Algérie s'impose comme l'un des acteurs principaux du forum des pays exportateurs de gaz.

Au regard des implications directes et indirectes de la guerre mondiale du gaz, le Sommet d'Alger transcende la dimension économique et s'impose comme un rendez-vous géopolitique majeur. Les pays participant au plus haut niveau de représentation auront, en quelque sorte, l'avenir du monde entre leurs mains. Ils échappent au contrôle de l'hyperpuissance américaine. Il ont l'opportunité de faire mieux que l'Opep.

Les pays membres du Gecf sont en position de hâter l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Le contexte, quoique trouble et instable, avec deux guerres meurtrières, en Europe et en Palestine, s'y prête parfaitement. L'on peut évoluer, à moyen terme, vers un monde multipolaire plus humain et certainement moins belliqueux. Il n'est pas dit que cette prévision se réalise, mais il est certain que le gaz naturel et le GNL sont deux armes géopolitiques que l'Occident ne possède pas et contrôle encore moins. Cet aspect historique inédit peut générer une «révolution» planétaire...