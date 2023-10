Dimanche dernier, des vols avec effraction de compteurs d’eau, propriété de la SEAAL, ont eu lieu à la cité des 760 logements et d’autres, dans la commune d’El Mohammadia relevant de la wilaya d’Alger. Il semble que ce larcin ne soit plus une simple « affaire » occasionnelle mais bien un marché considéré comme de plus en plus lucratif par les malfaiteurs qui s’y consacrent soit en bande organisée, soit individuellement et agissent à la fois sur renseignements ou sur règlements de comptes dans le voisinage. Le fait est que les compteurs volés sont ensuite vendus au poids, à raison de 800-1000 da le kilogramme aux receleurs habituels activant dans le « commerce » totalement illicite du cuivre. Depuis des années, ces actes de banditisme ont proliféré partout à travers le pays, touchant au premier plan les cables téléphoniques d’Algérie Télécom et ceux de la Sonelgaz avant de s’étendre aux regards, dont les couvercles sont davantage convoités parce qu’ils rapportent bien plus qu’un lot de compteurs.

Les victimes de ces vols inqualifiables sont donc pénalisées en ce qui concerne la distribution d’eau dont ils se retrouvent privés pendant des jours sinon des semaines. Mais leur calvaire ne se limite pas à cela. Lorsqu’ils parviennent à obtenir de la SEAAL une écoute attentive de leur doléance, ils découvrent alors qu’ils doivent acquitter une somme « forfaitaire » de 12 030 dinars, payable en une seule fois parce que l’entreprise, au plus haut niveau, n’accorde aucun échéancier. Bref, les voilà sous le coup de la double peine, ce qui est en soi anormal et même, à certains égards, parfaitement injuste. Mais que peuvent-ils faire et que peuvent-ils espérer ? Là est toute la question. Dans la majorité des cas, ils sont condamnés à passer par cette exigence pour pouvoir retrouver un accès au précieux liquide, dans des délais plus ou moins raisonnables. Et là encore, ils ne sont pas au bout de leur peine car ils vivent ensuite la hantise de voir le phénomène se reproduire tant les criminels agissent en toute impunité.

Partant de là, se pose la question de savoir quand et comment des décisions réellement dissuasives seront prises, à l’instar de celle qui a permis, voici quelques années, de réduire considérablement le vol des téléphones portables. En portant les peines à des niveaux drastiques et en infligeant aux receleurs quels qu’ils soient, individus ou sociétés, et aux vendeurs du cuivre étatique impunément volé des sanctions exemplaires, il est possible de mettre un frein au plus tôt à ce genre de criminalité qui tend, aux dernières nouvelles, à se répandre partout à travers le pays. La mesure est simple et elle ne réclame pas des études de faisabilité longues et complexes. C’est juste une question de responsabilité et de justice car le citoyen lambda n’a pas à subir de tels préjudices qui portent atteinte à son pouvoir d’achat et sapent sa confiance dans la prise en compte de ses besoins et de ses inquiétudes.