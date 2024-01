La toute dernière rencontre d'affaires tenue par les responsables de l'Université d'Alger 1, Benyoucef-Benkhedda, à leur tête le recteur, le professeur Fares Mokhtari et la professeure Kaouther El Kourd, directrice de l'incubateur dudit établissement de l'enseignement supérieur, remonte à hier. Elle a réuni un représentant de la banque Al Salam et des étudiants porteurs de projets. «Nous sommes avec nos étudiants et sommes engagés à aider tous les nouveaux étudiants porteurs de projets innovants. Ils sont le réservoir de notre nation et notre campus s'est arrimée aux exigences imposées par les grands changements opérés dans les universités et des centres de recherche, de par le monde», a affirmé la dirigeante de la «couveuse» en marge d'un café d'affaires. Au cours de ce rendez-vous 12 étudiants créateurs de start-up ont présenté les grandes lignes de leurs projets, en présence du responsable commercial des financements de la banque Al Salam, Mohamed Emad Eddine Meraoua. Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction envers les aspects créatifs et innovants des projets de notre matière grise. Au sujet des possibilités permettant aux étudiants de bénéficier d'un financement leur permettant de concrétiser la partie pratique de leurs projets, ce responsable a proposé «la nouvelle formule de la banque. Il s'agit du livret d'épargne «Hirgati». Une microfinance à court et moyen terme pour financer les artisans et les petites entreprises. Il s'agit d'une première prise de contact, car le même responsable a fait savoir que la banque Al Salam oeuvrera à étudier la possibilité de conclure un accord de partenariat avec l'université d'Alger. Autrement dit, signer un contrat avec le campus afin de financer et donc enfanter les start-up les plus séduisantes, car les projets seront sélectionnés sur la base de certains critères.

Le business plan canva, le BMC doit être bien ficelé et bien huilé, et dont les besoins de financement s'accordent avec le montant financier de ladite formule proposée. «Le montant du financement pour les artisans et petites entreprises est à hauteur de 1 500 000 DZD, et la durée de financement varie de 12 à 60 mois, a affirmé le même décideur. Cette louable initiative se veut la matérialisation du décret 1275 du 27 septembre 2022 portant sur le slogan «un diplôme, une start-up». «Au sein de l'incubateur nous entamons la dernière étape, qui est celle de la recherche des financements», a conclu la chercheuse. Un bel exemple à généraliser dans nos établissements universitaires.

Le café d'affaires d'hier n'est ni le premier ni le dernier», a-t-elle promis. «Nous cherchons à programmer de nombreux café d'affaires avec des opérateurs économiques et allons accompagner les nouveaux étudiants porteurs de projets à travers la mise en place de formations dans l'entrepreneuriat, qui sont des connaissances indispensables pour les aider à se positionner d'ores et déjà sur le marché avec des compétences solides», a-t-elle conclu.