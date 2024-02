La finance islamique continue de gagner du terrain et d’accroître ses gains, en portefeuille clientèle et en recettes globales, en hausse croissante.

En effet, le volume des dépôts de la finance islamique au niveau des banques en Algérie, a enregistré un taux de croissance de 14,11%, passant de 546,69 milliards DA en 2022 à 623,83 milliards DA à fin juin 2023. C’est ce que révèle la dernière note de conjoncture de la Banque d’Algérie (BA), qui revient sur les principaux aspects de l’évolution monétaire et financière du pays, en relation avec l’évolution de la situation économique du pays. Cette évolution croissante des activités de la finance islamique correspond, consécutivement, à un véritable boom en termes de multiplication du nombre d’agences et de guichets bancaires dédiés à ce segment de la finance bancaire.

En effet, à fin juin 2023, le nombre des agences bancaires de la finance islamique est passé à 75, alors qu’elles étaient à 69 agences à fin 2022. Pour ce qui est des guichets bancaires dédiés à la finance islamique, ils sont passés de 655 à fin 2022, à 741 guichets à fin 2023. Toujours, selon le rapport de la Banque d’Algérie, 12 banques agréées, dont six banques publiques et six autres privées, ont adopté ce filon financier visiblement, de plus en plus, porteur. Quant à la solidité financière, la note de conjoncture met en lumière l’appréciable résilience des banques, qui justifient d’un niveau de solvabilité global « supérieur au minimum requis », et en amélioration continue tout au long des neuf premiers mois de 2023. Par ailleurs, les recettes budgétaires ont également connu une hausse remarquable, selon la Banque d’Algérie, située aux alentours de 12,27%.

Des recettes annuelles de 855,02 milliards de dinars, portant le montant global de 6968,29 milliards de dinars à fin septembre 2022, à 7823,31 milliards de dinars à fin septembre 2023, note encore le rapport. Selon l’Association des banques et des établissements financiers (Abef), la finance islamique a engrangé quelque 800 milliards de dinars, depuis le lancement de ce segment important de la finance bancaire. Cette croissance évolutive s’explique par l’intérêt et le crédit accordés par les Algériens à la finance islamique, au détriment des produits bancaires classiques. Reste à connaître la structure des financements par produit, afin de connaître la nature des produits financiers prédominants sur le marché de la finance islamique. Sans compter les rapports de concurrence entre les banques privées et celles publiques, et le taux de répartition des parts de marchés, en termes de finance islamique.

Il convient de rappeler qu’en 2022, trois produits de la finance islamique exerçaient un monopole sur le marché bancaire, dont « Salam », « la Mourabaha» et « l’Ijara ». Sur un autre registre, il est important de souligner l’apport important de la Banque d’Algérie, à travers la mise à disposition des outils d’accompagnement permettant une gestion efficiente de la politique monétaire, et soutenir les efforts consentis par les banques publiques, notamment dans l’extension du réseau des guichets et agences bancaires. Il convient de souligner que cette expansion de la finance islamique ne concerne pas uniquement le secteur de la banque, mais aussi le secteur des assurances, où ce filon semble connaître un véritable engouement auprès d’une clientèle croissante. Selon certains experts, la finance islamique est à même de contribuer à drainer les flux financiers, qui continuent de gonfler les marchés parallèles et informels. En tout état de cause, les banquiers et les financiers restent optimistes quant à un essor davantage important, tout au long de l’année 2024, qui devra consacrer une révision judicieuse du cadre juridique de ce vecteur de la finance bancaire. L’on s’attend à l’émergence de véritables banques islamiques, au lieu et place des agences et guichets dédiés à cette finance.