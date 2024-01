Alger abritera du 29 février au 2 mars prochains le 7e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf). Un rendez- vous de premier plan où s’esquisseront les enjeux de l’avenir énergétique de la planète. Une opportunité pour passer en revue les challenges qu’aura à relever l’Algérie pays gazier par excellence. Cela doit être le cas de l’indexation du prix du gaz sur celui du pétrole et l’enjeu de la décarbonation du gaz qui arrive à terme en 2030 qui seront, inéluctablement, abordés lors de cette rencontre, a déclaré, hier, sur les ondes de la chaîne 3, l’expert en questions énergétiques Baghdad Mandouche.

L’éventualité de la création d’une Opep du gaz est aussi souvent susurrée. Qu’en pense-t-il ? « La question du gaz se pose différemment par rapport au pétrole. Ce n’est pas la même problématique », explique-t-il. Comment se présente-t-elle ? « Les pays producteurs et exportateurs sont assujettis à des contrats à long terme, sur 10 et 20 ans. Ils sont ainsi liés aux clauses des contrats (…) Du coup, il ne pourrait pas y avoir une entente pour pouvoir diminuer la production au risque d’être pénalisé par un arbitrage international », explique -t-il, tout en révélant que l’Algérie a toujours indexé le prix du gaz sur le pétrole.

Pour le moment, c’est une formule qui est à l’avantage du pays. D’autres pays l’ont fait aussi. Il n’y a pas que l’Algérie, soulignera l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio nationale. Qu’en est-il de la décarbonation qui arrivera à terme en 2030 ? « Sonatrach a bénéficié de cette technologie pour le champ d’In Salah avec son partenaire British Petroleum (BP) », rappellera l’expert international, soulignant au passage que des représentants de la compagnie américaine d’Exxon Mobil, une des plus grosses « super majors » pétrolières dont les champs pétroliers et gaziers abritent l’équivalent de près de 22,4 milliards de barils. «Exxon Mobil possède la dernière technologie en matière de décarbonation de gaz. Et parmi les points qui intéressent Sonatrach, c’est cette technologie. Et à partir de 2030, l’Algérie vendra du gaz avec zéro carbone », fera savoir Baghdad Mandouche. Une date qui est annonciatrice d’une concurrence féroce sur ses marchés traditionnels, comme l’Europe. D’ici là, l’Algérie y affirmera son leadership. «L’Algérie dominera, jusqu’en 2030, le marché européen, suivi par le Nigeria et l’Égypte », affirmera-t-il. Mais, au-delà de 2030, il y aura d’autres concurrents issus de l’Afrique de l’Est, préviendra-t-il. Je pense que Sonatrach, dans ses études prospectives, tient compte de toutes ces données, rassurera l’invité de la chaîne 3. Les potentialités ne manquent pas. La force de l’Algérie réside dans sa flexibilité en matière de transport et de logistique pour mieux placer son gaz sur le marché mondial, fera-t-il remarquer. La Compagnie nationale des hydrocarbures possède huit méthaniers, pouvant transporter près d’un million de m3 de Gnl.