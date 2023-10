Tout le monde l'attendait, Tebboune l'a fait! «L'Aadl» est de retour pour «bercer» une troisième génération d'Algériens. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, dimanche dernier, que cette formule de logement public sera relancée à partir du début de l'année prochaine. Cette nouvelle a rapidement traversé le pays, déclenchant une vague de réactions et d'émotions.

Dans les rues et sur les réseaux sociaux, il n'était question que de l'Aadl. «Hamdoullah. Merci Aâmi Tebboune», un message qui s'est répété en boucle sur la Toile. Les Algériens ont exprimé un soulagement palpable, car cette annonce représente un espoir pour un avenir meilleur, une vie normale, une famille, des enfants, et surtout, une maison. Omar, un jeune médecin généraliste, partage son enthousiasme: «Nous scrutons les médias depuis des mois, espérant entendre cette fameuse annonce du retour de l'AadL. Nous avons été bercés par les rumeurs, mais à chaque fois, c'était une déception». Omar n'est pas le seul dans cette situation. Toute la classe moyenne, qui n'a pas encore eu la chance de décrocher un logement, espérait le retour de l'Aadl. Ce petit mot, Aadl (signifie «justice» en français), et c'est précisément la justice sociale que les Algériens actifs désirent, incapables de se loger en raison des prix exorbitants des logements ou de la ruine causée par la location. «Certainement, il ne s'agit que de l'annonce du retour de l'Aadl. Nous n'avons pas encore nos logements, nous ne sommes même pas inscrits, mais cela nous redonne espoir et foi en notre pays», déclare Yasmine, une mère de deux enfants, asphyxiée par les dettes de loyer que son mari et elle paient chaque année. Cette trentenaire explique sa joie et son enthousiasme par les succès passés de l'Aadl. «C'est l'une des rares choses qui a tenu ses promesses en Algérie», affirme-t-elle. Yasmine souligne que, malgré des retards dans les deux premières formules, tous ceux ayant des dossiers éligibles ont finalement obtenu leurs logements. «Cela sans faveurs ou passe-droits», rétorque t-elle citant l'exemple de son grand frère et de sa grande soeur.

Une chose que confirme Riadh. «Nous rêvons de vivre le rêve Aadl, comme l'ontt vécu nos aînées, avec les mêmes joie et traumatismes», plaisante ce jeune qui, comme nombre de ses compatriotes, partage un sentiment d'optimisme quant à l'Aadl3. «Nous sommes la génération qui ne travaillait pas encore en 2013, mais qui a fondé son foyer actuellement ou qui rêve de le faire. Notre seul espoir, comme pour nos aînés, est cette formule», insiste-t-il. Riad estime que les autres formules de logement n'ont pas répondu aux attentes de la majorité des Algériens. «Le LPP est trop cher pour la plupart d'entre nous. Le LPA a été jusqu'à présent de la poudre aux yeux, nous n'avons encore rien vu de concret. De plus, même les premières étapes de sélection ont manqué de transparence», rapporte t-il. «Ce n'est pas le cas de l'AadL, où tout le monde est servi équitablement. C'est véritablement l'Aadl», poursuit-il avec beaucoup de joie. Celle de la lueur d'espoir qui se dessine pour cette nouvelle génération qui a traversé la crise financière, la pandémie de Covid-19 et l'inflation. Aujourd'hui, elle peut envisager de bâtir un foyer dans un logement décent.

Cependant, l'attente se fait sentir concernant la livraison des projets de logements. Néanmoins, la majorité demeure confiante, sachant que cette «formule de dignité» est l'oeuvre de l'actuel président de la République. C'est à lui que des millions d'Algériens doivent ce «mot» (Aadl, ndlr) qui fait désormais partie de leur culture, car il a atténué les souffrances des familles. Tebboune a créé et mené à bien l'Aadl alors qu'il était ministre de l'Habitat. Aujourd'hui, en tant que chef de l'État, il est conscient des problèmes et des défis de ce programme de logements. Il a, d'ailleurs, confié cette lourde tâche à l'un de ses meilleurs «soldats», Mohamed Tarek Belaribi. Un homme de terrain prêt à relever ce défi, celui de tous les espoirs...