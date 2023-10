Ce pays que l'on qualifié insidieusement de «erre d'asile» n'a en fait d'asile que le nom. Il d'autant plus rattrapé par son passé que son histoire est noirci par ces atrocités et ces horribles crimes qu'elle a commis et dont la responsabilité lui incombe entièrement. Il s'agit de cette France des «couleurs» contre lequel des académiciens, des chercheurs et des historiens ne peuvent être indulgents pour l'accabler à chacune des haltes historiques. Ces chercheurs plaident un châtiment exemplaire et à la hauteur de son méfait, la punition à lui infliger pour les massacres qu'elle perpétré contre des algériens sans défense un certain fatidique jour du 17 octobre 1961, durant lequel les membres de l'immigration son sortis pacifiquement dans la rue pour hausser le ton contre la politique ségrégationniste coloniale avant de subir la pire des atrocités des policiers du sinistre Papon. «Le massacre au cours duquel des Algériens sans défense ont été tués et blessés, le 17 octobre 1961, constituait «un crime imprescriptible» contre l'humanité et la France doit être punie pour ses actes contre les manifestants algériens pacifiques et indemniser financièrement et moralement les familles des victimes», ont souligné le Dr Taybi Belhachemi Mohamed El Amine de la faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université d'Oran 2, lors du colloque, organisé par le Laboratoire de recherche historique sources et biographies du département d'Histoire de l'Université d'Oran1. Le Directeur du laboratoire de recherche historique sources et traductions, le Dr Mohamed Bendjebbour, est remonté loin dans son intervention en retraçant, détail par détail, «les crimes coloniaux français, depuis 1830, notamment les crimes du 17 octobre 1961». Si le pouvoir français continue à esquiver ou encore à contourner cette question, il en est totalement le contraire pour ces chercheurs et universitaires algériens qui apportent à chacune des étapes des réponses à la hauteurs de l'événement tout en démontant, pièce par pièce, cet argumentaire farfelu de l'Hexagone. Le crime perpétré restera à jamais ce crime à ne pas absoudre, ni à excuser, ni aucunement à pardonner ni encore moins à oublier ni à ranger pour le placer dans le casier des archives. Le temps est à la reconnaissance par la France de son entière responsabilité de ces crimes contre l'humanité. Tel a donc été la réponse commune apportée par les participants au colloque d'Oran. «Ces crimes ne peuvent être soumis à la prescription», ont consenti à dire chacun des participants à cette rencontre scientifique, relatant scientifiquement les faits historiques et dont les conclusions sont, à plus d'un titre, accablantes. «La France doit reconnaître ses crimes et indemniser les victimes de ce crime odieux», ont également poursuivi ces chercheurs en persistant et signant tout en avançant de solides et d'irréfutables preuves pouvant servir, à tout moment, d'arguments. Abordant cette question sous plusieurs angles, le Dr Mohamed Bendjebbour est longuement revenu, tout en le saluant, sur le rôle joué par les émigrés algériens en France en particulier et en Europe en général, en faveur de la cause nationale et leur rôle dans la lutte politique. Il a en ce sens cité «la création et l'engagement dans un certain nombre de partis politiques nationaux et d'organisations syndicales, qui réclamaient l'indépendance, en plus de la contribution financière que la Fédération du Front de libération nationale en France apporta à la révolution». Doyen de la faculté des sciences humaines et sciences islamiques de l'université d'Oran1, le Dr Dahou Faghrour, a pour sa part démonté cette image que l'on attribué hideusement à la France, celle ci est d'un passé ne l'honorant aucunement et la salissant sur toutes les facettes, politique, sociale, culturelle en particulier dans le volet économique.