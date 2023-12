En un laps de temps de quatre années, l'Algérie est passée d'une situation de multicrise profonde, au statut de pays en phase de développement intense. Au-delà de l'épreuve douloureuse de l'épidémie de Covid-19, les tentatives de déstabilisation du pays, ont été l'obstacle majeur aux nouvelles directions politiques, économiques et sociales. Les stigmates de l'ancien système se sont constitués en résistance à tous les changements. Les chantiers ouverts pour le renouvellement des institutions, pour le redressement économique, et le renforcement de la cohésion nationale se trouvaient dans le collimateur des ennemis de la nation dès le début de la nouvelle gouvernance en 2019. Un bras de fer dépourvu de tous sens, s‘engage alors entre la nouvelle équipe gouvernementale, guidée par les 54 engagements du président de la République, et une caste de détracteurs, dont l'objectif n'était autre, que de maintenir le chaos et l'anarchie, alimentés par la corruption et la bureaucratie, pour mener à terme les desseins machiavéliques pour provoquer la déchéance profonde du pays. Leurs modes opératoires allaient se baser sur l'impératif de créer le doute au sein de la population, de fragiliser le front interne, à travers plusieurs axes d'action. De l'extérieur, une armée de mercenaires médiatiques occupaient les réseaux sociaux pour ternir les actions du gouvernement et les décisions prises pour redresser la situation du pays. Un travail de sape qui s'est très vite heurté à une réalité imparable; les changements induits par la nouvelle Constitution, et les nouvelles institutions, commençaient à se faire sentir par les citoyens. Les revendications populaires se sont déplacées de la rue vers les institutions de l'État, et trouvent aujourd'hui des voies de dialogue et des solutions. Les tentatives de déstabilisation médiatiques de l'étranger se retrouvent sans arguments devant des avancées sociales et politiques sans précédent. Les nouvelles sphères de représentations et de décisions ouvertes aux jeunes compétences sont en phase de confirmer un rajeunissement stratégique des institutions de l'État, constituant un front interne, et une cohésion nationale déterminés à valoriser les acquis de ces dernières années. De jeunes sénateurs, parlementaires, directeurs généraux, walis et à tous les niveaux de jeunes responsables encensent et défendent les programmes et les actions de réformes. Tenter de ternir l'image de l'Algérie devient une trahison pour ses enfants qui ont changé de camp, et une convoitise chimérique de l'extérieur. Cela étant, le chemin a été dur, parsemé d'embûches, du fait que sur le plan interne, l'hostilité des attaques de déstabilisation se sont particulièrement concentrées sur la détérioration des conditions de vie du citoyen. Les réseaux de la spéculation aux lobbies et aux monopoles établis durant des décennies, tentaient de réduire à néant toutes les actions entreprises par les pouvoirs publics, pour redresser la situation économique et sociale. Les pénuries orchestrées sur les réseaux sociaux par le truchement de la rumeur, aux refus d'appliquer les instructions et les décisions présidentielles et gouvernementales sur le terrain, la nouvelle Algérie dérange. Là encore, les avancées économiques et leurs retombées sur la société sont irrévocables et attestent d'une réelle amélioration du cadre de vie du citoyen. Il va sans dire, cependant, que la route demeure longue et laborieuse, mais il n'en demeure pas moins que les bases d'une nouvelle gouvernance sont désormais érigées et émanent autant de l'engagement de l'État que de celui du peuple. En somme, la jeunesse et la société civile, indissociables autant qu'acteurs politiques, économiques et sociaux, ont considérablement contribué à la concrétisation des avancées et des résultats d'aujourd'hui. Il faut dire que la lutte contre les monstres qui rongeaient l'Algérie, en l'occurrence, la corruption, la bureaucratie, la spéculation, les pénuries, n'aurait pas abouti aux résultats actuels sans les actions de sensibilisation et de mobilisation de ces deux institutions.