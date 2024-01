«Malgré les difficultés auxquelles elle se heurte, la justice repose sur des bases solides fondées sur la légalité, l’égalité et le respect des lois de la République», a signalé le président du Conseil de la nation dans une intervention à l’issue du vote d’une loi portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire. Le 2e personnage de l’Etat a estimé, à juste titre, que «la justice constituait l’un des piliers de l’Algérie nouvelle sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune».

Salah Goudjil a rappelé qu’«il faut examiner attentivement la Constitution du 1er Novembre 2020, qui illustre la place de la justice comme l’un des principaux piliers de l’Etat. La justice jouit d’une indépendance absolue et est rendue au nom du peuple », et d’ajouter « L’Etat est au service exclusif du peuple et la justice est égale pour tous et accessible à tous. Il s’agit là d’un principe issu de la Déclaration du 1er Novembre 1954 (Par le peuple et pour le peuple) », a mentionné le président du Sénat.

Lors de son intervention devant les membres du Conseil de la nation, Salah Goudjil a saisi l’occasion de rappeler les positions de principe de l’Algérie au plan international et sa défense des causes justes dans le monde.

Dans ce sens, Goudjil a précisé qu’il faut être fier des positions « honorables de l’Algérie à l’égard des questions palestinienne et sahraouie et des autres causes justes dans le monde.

L’Algérie est un pays souverain qui a toujours défendu les principes de justice et d’équité », et d’ajouter « Le soutien reçu en faveur de l’une de ses récentes décisions au Conseil de sécurité témoigne de son poids qui est reconnu de tous, amis et ennemis, et qui fait la fierté de tout Algérien », a souligné le président du Conseil de la nation.

La question de la justice s’est distinguée par une importance manifeste lors de l’arrivée de Abdelmadjid Tebboune à la tête de l’État algérien. La première décision relevant de la série des engagements qui ont été pris lors de sa campagne électorale de la présidentielle du 19/12/2019, à savoir la révision du volet en rapport avec le pouvoir judiciaire en instituant à travers la réforme constitutionnelle de 2020 une Cour constitutionnelle comme instrument permettant au corps de la justice de jouir de son autonomie et de son indépendance dans l’objectif de consacrer le principe de l’équilibre des pouvoirs et de leur séparation.

Dans ce registre, le président de la République a souligné : « Je suis pleinement conscient de ses aspirations (le peuple) à une véritable justice à la prospérité et au développement dans une Algérie nouvelle redoutée et respectée, qui occupe le rang qu’elle mérite au double plan régional et international, une place qui sied à ses capacités humaines et matérielles et qui cadre avec les grands sacrifices de ses enfants durant la glorieuse Guerre de Libération nationale et à travers les différentes étapes de son histoire », a rappelé le chef de l’État.

La démarche du Président telle qu’elle a été étayée et développée par le premier responsable du Conseil de la nation, Salah Goudjil, consiste à « consacrer l’État de droit, d’enrichir le système des droits et des libertés et d’appuyer les mécanismes de leur protection et de leur sauvegarde ».

Il est évident que la Constitution du 1er Novembre 2020 a été un tournant politique et historique décisif dans la mise en œuvre d’une réforme judiciaire qualitative et digne des nations modernes en termes de modernisation de cette institution névralgique au sein de la pyramide des institutions de l’État algérien.