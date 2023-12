Nous publions la lettre écrite par Hocine Ait Ahmed et Mohamed Boudiaf, lue par Mohamed Ghafir dit Moh Clichy le 8 octobre 1958 devant la 10e chambre d'appel qui l'a condamné à 3 ans de prison ferme, un an de plus pour avoir lu cette déclaration politique avec l'accord du comité de détention composé des frères Bachir Boumaza, Moussa Kebaïli, Hadj Ali Ahmed et le collectif des avocats du FLN, Mes Mourad Oussedik, Abdessamed Benabdellah et Michelle Beauvillard.

Retenons également qu'un examen de français de 3e AS au lycée Saïd Hamdine à Alger a justement porté sur la lettre lue par Moh Clichy.

Monsieur le président,

Nous sommes des Algériens, à ce titre, nous n'avons fait que notre devoir au service de la révolution de notre peuple. Nous nous considérons comme des soldats qui se battent et savent mourir pour leur idéal. Ainsi, nous faisons partie intégrante de l'Armée de Libération nationale, nous avons des chefs à qui nous devons obéissance. Nous avons un Gouvernement, le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), que nous reconnaissons seul capable de nous administrer sa justice.

Nous déclinons ainsi la compétence des tribunaux français. Quel que soit votre verdict, nous demeurons convaincus que notre cause triomphera, parce qu'elle est juste et parce qu'elle répond aux impératifs de l'Histoire. Face à ce tribunal, à la mémoire des martyrs algériens morts pour la libération de leur patrie. Nous observons une minute de recueillement.

Garde à vous!

Vive l'Algérie libre et indépendante.

Vive le Front de Libération nationale et son ALN

Vive la République algérienne.

Vive la Révolution algérienne.