Chers collègues et chers amis,

Cette année, la Fédération de Russie et la République algérienne démocratique et populaire célèbrent l'anniversaire d'évènements très importants dans l'histoire des relations bilatérales. Il s'agit de l'aide apportée par l'Union soviétique au jeune État algérien pour le déminage du territoire. En quittant l'Algérie, les colonisateurs français ont laissé un lourd héritage, entre autres les soi-disant «lignes de la mort», une vaste étendue le long des frontières avec la Tunisie et le Maroc, avec des dizaines de milliers de mines. Dans ces zones, les habitants se faisaient sauter et la vie était essentiellement paralysée. Les Algériens ont sollicité l'aide de plusieurs États, mais ils ont reçu soit un refus, soit un chèque d'un montant considérable. Seule l'Union soviétique s'est déclarée prête à contribuer à titre gracieux au déminage du territoire de la RADP. À la fin de l'année 1962, le premier groupe de militaires soviétiques est arrivé en Algérie et, à l'été 1963, les deux pays ont signé un accord sur la destruction des champs de mines et d'autres obstacles en République algérienne démocratique et populaire. Pendant plusieurs années de travail, environ 1,5 million de mines ont été désamorcées et environ 120000 hectares de terrain ont été déminés. Parmi plus d'une centaine de spécialistes de l'URSS qui ont participé à l'opération, plusieurs personnes ont été blessées, le caporal Nikolaï Pyaskorsky est mort pendant l'exercice de son devoir. De nombreux militaires soviétiques ont été décorés par le gouvernement de l'URSS. Tant en Russie qu'en Algérie, on n'a pas oublié ces évènements qui ont été la preuve tangible d'une amitié sincère et d'une coopération fructueuse entre les deux pays. En juin 2023, le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, au cours de sa visite d'État en Fédération de Russie, a décerné au spécialiste de la brigade de déminage, le colonel Andreï Pavlenko, l'Ordre du Mérite national et l'a invité à visiter l'Algérie. L'officier russe, qui a récemment célébré son 95e anniversaire, devrait se rendre en Algérie à l'automne de cette année et participer à un évènement marquant l'anniversaire du déminage des terres algériennes. On prévoit une exposition de photos et une rencontre avec des vétérans algériens de la guerre de Libération nationale. Nous sommes convaincus que tout cela contribuera à renforcer l'amitié et la coopération entre nos deux pays.

Valerian Shuvaev

Ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie.