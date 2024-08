La ligne droite vers le 7 septembre, date du scrutin présidentiel anticipé, est entamée. En attendant que la liste définitive des candidats retenus pour participer à la présidentielle anticipée soit révélée, la Cour constitutionnelle poursuit l'examen des dossiers des postulants à la candidature pour cette échéance, dont les dossiers ont été rejetés par l' Anie. Cette autorité avait réceptionné 16 candidatures le 18 juillet dernier. Elle avait écarté 13 candidats ne remplissant pas les conditions légales requises. La campagne électorale débutera à partir de mi-août prochain, selon le calendrier tracé. Dans le même contexte, le MSP compte présenter, aujourd'hui, son programme pour la présidentielle anticipée, intitulé «Opportunité». Le FFS a prévu également de présenter le sien à la fin du mois en cours. Lors de son passage à la radio Chaine 1, le président de l' Anie, Mohamed Charfi, a indiqué que «son instance est prête pour accompagner le processus électoral dans ses prochaines étapes». Dans ce sens, il a fait état de la publication d' «un guide relatif au financement de la campagne électorale juste après la proclamation de la liste définitive des candidats par la Cour constitutionnelle». Il a évoqué sur sa lancée la publication d'un «document d'orientation par la commission(installée auprès de l' Anie) qui veillera au respect des dispositions prévues en matière de financement des comptes de campagne électorale. En vertu de la loi portant régime électoral, chaque candidat qualifié devra entreprendre certaines procédures comme l'ouverture et la tenue d'un compte de campagne électorale ainsi que la désignation d' un trésorier de campagne, dont le financement est constitué principalement de dons, ou de tout concours de l'État. En soulignant que «le principe juridique qui sert à trancher les droits des candidats à la présidence du 7 septembre est de prouver que les conditions légales sont remplies ou non». Il a évoqué les manquements constatés lors du traitement des dossier déposés à l'image de «milliers de formulaires vides», «double parrainages» ayant motivé l'invalidation de nombreux dossiers. Il a, à ce propos, souligné que «les formulaires de souscription de signatures comportent un numéro d'identification unique pour chaque candidat». Il a également rappelé que le suivi des formulaires retirés se faisait grâce à «un numéro de série et un code QR». Le président de l'ANIE a, en outre,. «Les formulaires existants sont étiquetés avec un numéro d'identification unique. Il y a eu un suivi humain qui est venu compléter les données numériques, ce qui va faciliter le travail de la Cour constitutionnelle», a-t-il poursuivi. I la affirmé que «l'examen des dossiers de candidature constitue «une opération essentielle » dans l'organisation des processus électoraux, en particulier celui de la présidentielle». Il a fait savoir que l'examen des dossiers s'est effectué aussi bien via la plateforme numérique créée par l'autorité des élections et par le biais d'un traitement manuel pour vérifier et examiner les formulaires de candidature afin de s' «assurer que les dossiers de candidatures remplissaient les conditions légales». Il a, en outre, soutenu que «l'opération de réception et d'étude des dossiers a été menée par pas moins de 223 cadres et employés de différents ministères.