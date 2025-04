Arraché après des luttes acharnées menées par les élus de la région, à leur tête l’ex-maire indépendant de la commune de Tinebdar, Brahim Benadji, le projet d’échangeur, qui a été écarté, a fini par être réintégré dans le tracé de la pénétrante autoroutière de Béjaïa. Il reliera la pénétrante (A20) à la RN26 implantée à la sortie ouest de Sidi Aïch, entre cette commune et la localité de Takarietz, commune de Souk Oufella. Présentement, les travaux de ce quatrième échangeur sur la tracé de la pénétrante ont bien avancé, selon les sources officielles, qui ont fait le constat lors d’une visite récente effectuée par le chef de l’exécutif et les chefs d’entreprises qui y sont impliquées dans les travaux de réalisation.

La livraison de l’ouvrage, qui devait intervenir en décembre de l’an dernier, n’a pas eu lieu. Pour des raisons de complexité des travaux et la particularité de ce projet colossal, elle a du être repoussé encore. Dans les détails, les responsables donnent comme explications liées « aux ponts devant enjamber l’oued Soummam, l’un sur sa partie supérieure permettant aux automobilistes de rejoindre et de quitter la pénétrante vers la RN 26 et l’autre sur sa partie inférieure.

L’ouvrage passera par-dessous la voie ferrée dans le cadre du projet de modernisation et de dédoublement de la voie ferrée située entre Béjaïa et Béni Mansour sur une distance de 87 km. On parle encore de travaux qui avancent dans de très bonnes conditions, mais la date de la livraison n’est toujours pas fixée. Et lorsque de nombreux projets structurants sont en cours, la bonne nouvelle pour les habitants de la Soummam et les usagers de la RN26 en général n’est pas pour demain.

Il faudra donc attendre encore pour pouvoir accéder, sans difficultés et très aisément, à la pénétrante autoroutière, même si les autorités de wilaya assurent à chacune de leurs visites d’inspection que les travaux de construction de cet échangeur avancent à une très bonne cadence et leur livraison est pour bientôt, relevant toutefois la complexité « des travaux » et « les difficultés techniques rencontrées par l’entreprise réalisatrice ».

Faisant partie du projet de la pénétrante autoroutière, dont le dernier tronçon est toujours attendu avec impatience, les responsables de la wilaya se contentent toujours de rappeler que « toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre aux entreprises chargées de la réalisation de l’autre échangeur d’Oued-Ghir situé sur le tronçon situé entre PK11 et PK16 d’accélérer les travaux ». À présent, l’attention est concentrée sur les travaux de cet échangeur devant relier la pénétrante à la RN 26 ainsi que la nouvelle zone d’activité de Fénaïa Ilmathen. L’échangeur de la région de Sidi Aïch, bien qu’aussi important, ne sera probablement livré qu’après celui de Oued Ghir.