La loi de finances rectificative de l'année 2023 a été adoptée hier par la majorité des députés présents à l'exception de ceux du MSP qui ont voté contre. Toutefois, prévue à 9h30 la séance plénière consacrée au vote dudit projet de loi organique a été reporté à 11h 30,faue de quorum nécessaire qui est de 204 députés. Selon le rapport complémentaire, la commission des finances et du budget, qui a accepté deux amendements sur six introduits, a émis un certain nombre de résolutions. Ils suggèrent aux autorités publiques «de prendre des mesures appropriées pour protéger l'activité économique, maîtriser les dépenses publiques, encadrer le commerce extérieur et recourir uniquement au financement intérieur de l'économie».

Ils appellent également à doter l'administration fiscale de moyens nécessaires et à ne pas trop taxer le capital pour ne pas pénaliser l'investissement. Le texte prévoit une augmentation substantielle des dépenses publiques de 6,7% par rapport à ce qui était initialement prévu dans la loi de finances 2023, portant le total à 14.706,8 milliards de dinars contre 13786 milliards de dinars dans la loi de finances initiale. Ainsi, les dépenses globales de l'État passeront-ils de 98,15 milliards de dollars à 104 milliards de dollars, avec un déficit de 40 milliards de dollars.

Ces dépenses se sont établies à 9858,4 milliards de dinars au titre de l'exercice 2022, soit l'équivalent de 70,19 milliards de dollars. En valeur, les dépenses de l'Etat augmenteront ainsi substantiellement en 2023 par rapport à 2022. Le projet de LFR prévoit également une baisse de 30 et 5% des droits de douane sur l'importation de viandes ovine et bovine fraîches, ainsi que sur le bétail vivant. Cette mesure prend effet du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. Le texte table sur une hausse des revenus de l'État, avec un montant estimé à 1.410 milliards de dinars, dont 800 milliards de dinars engrangés par Sonatrach et 400 milliards de dinars de bénéfices pour la Banque d'Algérie.

Un taux de croissance économique de 5,3% a été également prévu contre 4,1% prévu par la loi de finances initiale, tirée par une croissance de 6,1% dans le secteur des hydrocarbures. Le niveau des exportations d'hydrocarbures passeront de 38,8 milliards de dollars dans la LF 2023 à 47,5 milliards de dollars dans la loi modifiée. Les importations sont également en hausse de 12,5%, en passant à 41,5 milliards de dollars. Cette hausse est due à la prise en compte de l'augmentation de l'ordre de 9% des importations durant les cinq premiers mois de l'année 2023 par rapport à la même période en 2022, en sus de l'augmentation des dépenses publiques.

Une autorisation d'engagement ou la limite supérieure des dépenses pouvant être engagée de 1651,97 milliards de dinars et un crédit de paiement de 1373,42 milliards de dinars seront affectés à la prise en charge des différentes dépenses liées notamment aux mesures liées à la préservation du pouvoir d'achat à l'image de la hausse des salaires des fonctionnaires, au programme de renforcement des capacités de stockage des céréales...etc. Par ailleurs, le projet de la loi portant approbation de l'ordonnance n 01-23 du 5 août 2023, modifiant et complétant la loi n 05-13 du 23 juillet 2013, relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives a été voté hier à l'unanimité.