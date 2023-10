Les membres du Conseil de la nation ont adopté, jeudi, le texte de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2023. Ce texte qui a été déjà voté par l' APN, vise essentiellement à prendre en charge les dépenses ordinaires induites par les mesures prises récemment par les pouvoirs publics. Parmi les principales mesures dont l'incidence financière est prise en charge par la LFR, le ministre a cité «l'augmentation des salaires, de l'allocation chômage et des retraites, la poursuite des efforts de rattrapage au profit de certaines wilayas et la garantie de la sécurité alimentaire, à travers l'augmentation des capacités de stockage des céréales et la subvention des produits alimentaires de large consommation (poudre de lait, sucre et huile alimentaire». Il s'agit aussi de l'amélioration des conditions de vie des catégories sociales dans le besoin, à travers la revalorisation de l'allocation forfaitaire de solidarité au profit des catégories sociales pauvres, a ajouté le ministre. Dans son rapport complémentaire, la commission des affaires économiques et financières propose une série de recommandations pour une meilleure maîtrise de l'inflation et le respect des délais contractuels lors de la réalisation des projets d'équipements publics afin d'éviter une réévaluation ultérieure. Elle préconise également de redoubler d'efforts afin d'instaurer les fondements de l'économie numérique, généraliser les terminaux de paiement électronique (TPE) et contenir l'économie parallèle. Au terme de la séance de vote, le ministre a promis «la prise en compte de toutes les observations des membres du Conseil de la nation».

Il a mis en exergue les principaux axes de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2023, notamment la nécessaire mobilisation de ressources budgétaires supplémentaires pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens et diversifier les activités économiques. Notons que le gouvernement a adopté pour la première fois une loi de finances rectificative, en application des dispositions de la loi organique 18-15 relative aux lois de finances, qui permet de «prendre en charge les dépenses ordinaires supplémentaires». Pour rappel, le texte prévoit une augmentation «substantielle» des dépenses publiques de 6,7% par rapport à ce qui était initialement prévu dans la loi de finances 2023, portant le total à 14 706,8 milliards de dinars contre 13 786 milliards de dinars dans la loi de finances initiale. Ainsi, les dépenses globales de l'État passeront-ils de 98,15 milliards de dollars à 104 milliards de dollars, avec un déficit de 40 milliards de dollars. Le texte table sur une hausse de 13% des recettes budgétaires de l'État, pour atteindre près de 9 000 milliards de DA. La hausse des revenus est estimée à 1410 milliards de dinars, dont 800 milliards de dinars engrangés par Sonatrach et 400 milliards de dinars de bénéfices pour la Banque d'Algérie. Un taux de croissance économique de 5,3% a été également prévu contre 4,1% prévu par la loi de finances initiale, tirée par une croissance de 6,1% dans le secteur des hydrocarbures. Le niveau des exportations d'hydrocarbures passeront de 38,8 milliards de dollars dans la LF 2023 à 47,5 milliards de dollars dans la loi modifiée. Les importations sont également en hausse de 12,5%, en passant à 41,5 milliards de dollars.