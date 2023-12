L'Expression: La prochaine réunion d'Oran de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique se tient, aujourd'hui, à Oran. Quelle en devrait être, selon vous la mission principale.?

Arslan Chikhaoui: La réunion d'Oran devra insufler une nouvelle dynamique diplomatique à ne pas confondre avec de l'activisme diplomatique au regard de la reconfiguration géopolitique dans les rapports internationaux et les luttes de convoitises entre puissances qui se manifestent sur le continent africain, en particulier, par des interventions militaires étrangères, sous divers auspices, à l'origine de turbulences de gouvernance politique et d'instabilité. En somme, après une période de six décennies de décolonisation de beaucoup de pays africains, le continent s'engage dans une phase d'émancipation politique et diplomatique pour la prise en charge de ses problèmes et de son destin par lui-même. L'Algérie, par l'organisation de cette rencontre africaine de haut niveau, marque son prélude et son engagement à être le porte-voix du continent africain au Conseil de sécurité de l'ONU pendant son mandat de 2024 et 2025 comme membre non permanent.

Cette conférence intervient dans un contexte plutôt tendu à plusieurs niveaux au Sahel et ailleurs dans le continent. Pourriez-vous nous éclairer sur l'état géopolitique de l'Afrique?

Cette conférence se tient en effet dans une conjoncture très particulière de reconfiguration de la cartographie géopolitique, des enjeux géostratégiques et géo-économiques de puissances extra-continentales, et de nouveaux conflits et tensions d'intensité variable qui s'ajoutent à ceux que connaît le continent, outre les défis persistants auxquels il est confronté, les conséquences des changements climatiques, la sécheresse, l'exode des populations, et de surcroît l'amenuisement des ressources financières pour assurer un rythme accéléré des actions visant la paix et la prévention des conflits en Afrique, à travers son architecture. Le développement socio-économique, qui devrait contenir le terrorisme peine à se manifester, ce qui demeure l'un des principaux chantiers inscrit dans l'agenda de l'UA et que les pays membres sont appelés à propulser d'abord entre pays africains, au vu des potentialités et des possibilités existantes dans une logique «win-win».

La rencontre d'Oran pourrait être l'un des instruments d'un partenariat intra-africain réussi. Mais le continent a-t-il les moyens financiers et politiques de son émancipation ou tout au moins convaincre la communauté internationale de jouer un rôle positif en Afrique?

Vous avez raison de poser la problématique en ces termes. Il faut savoir, en effet, que les conflits d'intensité variable en Afrique, les crises et les tensions sectaires, cultuelles, et culturelles persistantes entre pays du continent, sont à l'origine d'une situation dramatique qui compromet l'avenir des générations futures. Selon les chiffres du CPS de l'UA, un enfant sur cinq se trouve dans une zone de conflit, pour un total de 152 millions d'enfants concernés par cette dangereuse situation, laquelle prive ces millions d'enfants d'un environnement sûr et sécurisé et à l'accès à l'éducation et donc incontestablement à un avenir incertain.

Des situations de crises et de tensions et de non-règlement de conflits, qui souvent sont nourries par des interférences et les interventions étrangères dans les affaires internes des pays africains en plus de l'immobilisme des membres du Conseil de sécurité à appliquer le droit international, qui est souvent mis «entre parenthèses» pour des considérations d'intérêts de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies avec droit de veto.

Face à ces défis, difficilement surmontables, l'UA prône une approche basée sur le règlement des causes profondes à l'origine des conflits, des crises, du terrorisme, d'absence de développement, des conséquences des changements climatiques les plus ressentis en Afrique, alors que la responsabilité des bouleversements du climat incombe aux riches, ces derniers font preuve d'absence de volonté politique, non seulement à freiner leurs activités polluantes, se contentant de lancer des engagements utopiques.

Cette vision n'est-elle pas pessimiste, compte tenu de la volonté exprimée par l'Union africaine, l'ONU et autres Russie, Chine et USA, pour aider l'Afrique d'en finir avec ses démons?

Cette vision n'est pas pessimiste, mais réaliste. Cela dit, il existe effectivement une coopération entre l'UA et l'ONU, notamment entre le CPS et le CS respectivement en charge, des questions de la paix et la sécurité, en Afrique, pour le CPS et au niveau mondial pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette coopération est incontestablement à l'ordre du jour du fait qu'il y a une forte demande du continent africain pour la réforme du Conseil de sécurité et de sa composition. En effet, cette situation exige une coopération renforcée entre le Conseil de sécurité, l'UA et son Conseil de paix et de sécurité.

Dans l'attente de la traduction des réformes au sein de l'ONU et, notamment son Conseil de sécurité, visant l'entrée de nouveaux membres permanents, dont des représentants de l'Afrique, il est d'évidence urgent de veiller à ce que les pays africains puissent faire entendre leur voix sur les questions qui les concernent. C'est là une préoccupation africaine d'être abordée, aujourd'hui, à Oran.