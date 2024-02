Depuis le début de l'année, une vague de colère a secoué les consommateurs et les associations de protection de ceux-ci suite à une décision controversée des producteurs de boissons gazeuses d'augmenter les prix de leurs produits. Cependant, c'est grâce à l'intervention ferme du ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, que cette hausse injustifiée a été stoppée net. Les producteurs avaient décidé d'augmenter les prix de leurs boissons sans aucune justification apparente, malgré les facilitations accordées dans le cadre de la loi de finances 2024. Cette décision a été vivement critiquée par le ministre Zitouni lors de l'ouverture du Salon national de la boisson. Il a qualifié cette augmentation soudaine d'«inadmissible» et a souligné le fait que les subventions indirectes accordées par l'État, notamment à travers l'eau et l'énergie, ne justifiaient en aucun cas de telles hausses.

Suite à cette intervention, sans équivoque, les deux principaux fabricants de boissons gazeuses, Hamoud Boualem et la Spa Fruital, ont rapidement fait machine arrière. Ils ont annoncé l'annulation des augmentations de prix décidées la semaine dernière, revenant ainsi aux tarifs en vigueur en 2023. Cette volte-face des producteurs témoigne de l'efficacité de l'action gouvernementale sous l'égide du ministre Zitouni.

Son engagement en faveur des consommateurs et son refus de voir les entreprises abuser de leur position sur le marché ont été salués par de nombreux citoyens. Le récent incident met en lumière l'importance d'une régulation efficace du marché pour garantir des prix justes et raisonnables aux consommateurs. Tayeb Zitouni, de par sa détermination et sa fermeté, s'est imposé comme un défenseur intransigeant des intérêts des citoyens et un garant de l'équité économique. La récente victoire remportée par les consommateurs dans le secteur des boissons gazeuses sous la houlette du ministre est une lueur d'espoir, même si elle concerne des produits peu recommandables pour la santé. Cette réussite illustre le rôle crucial de l'État dans la régulation du marché pour contrer les manoeuvres spéculatives. En effet, Zitouni ne compte pas s'arrêter là. Déterminé à combattre les pratiques illégales, il a décidé de déclarer la guerre à la spéculation, une activité désormais criminalisée passible de peines pouvant aller jusqu'à

10 ans de prison.

Avec une fermeté sans ambigüité, il a instruit ses services de traquer et punir sévèrement les contrevenants. Alors que le mois sacré du Ramadhan approche, Tayeb Zitouni a averti les spéculateurs que l'État sera intraitable. Des mesures draconiennes ont été mises en place, notamment un plan d'approvisionnement pour garantir la disponibilité régulière des produits agricoles sur le marché pendant le mois de jeûne.

Tous les acteurs concernés ont été mobilisés pour mettre en oeuvre ces mesures. Face à ces initiatives, il est légitime d'être confiant quant à la capacité de l'État à assurer la protection des intérêts des citoyens et à maintenir l'ordre économique. Tayeb Zitouni incarne ainsi la véritable force d'un État déterminé à agir pour le bien-être de ses citoyens et à garantir l'intégrité du marché.

Cette détermination fait de lui un acteur essentiel dans la lutte contre les pratiques abusives et dans la promotion d'une économie juste et équilibrée. C'est cela la vraie force d'un État...