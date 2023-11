«Les gens du monde entier ont montré, et continuent de montrer, leur soutien à la Palestine, mais les gouvernements des États-Unis, du Canada et d'une grande partie de l'Europe n'écoutent pas; ils s'en fichent tout simplement.»(Robert Fantina: auteur de ´´ Propaganda, Lies and False Flags: How the U.S. Justifies its Wars.´´ Gaza, Israel and ‘Genocide Joe' - CounterPunch.org)

Ce qui est nouveau, et confirme la tendance de la classe intellectuelle française à oublier tous les principes de la rationalité «cartésienne,» et à embrasser les atmosphères de haine du moment, c'est que, paradoxalement, leur chef de file et leur inspirateur est Eric Zemmour, qui ne cache nullement sa haine viscérale pour l'Islam et passe son temps à traîner dans la boue et à insulter, aux heures de grande écoute, «les islamo-gauchistes,» en fait ceux des intellectuels français qui demandent seulement que justice soit faite pour le peuple palestinien, destiné à l'extermination, et que les tenants de la religion musulmane ne soient plus soumis aux insultes journalières, aux harcèlements des féroces forces de l'ordre, et qu'ils jouissent, en toute tranquillité, des privilèges de la citoyenneté dans «la patrie des droits de l'homme.». Il faut rappeler au passage cette vérité historique à Eric Zemmour, ce pourfendeur de l'Islam et des Musulmans,, qu'il a pu être mis au jour et jouir de la vie, parce que ses parents vivaient en Algérie entre 1940 et 1945, même s'ils n'étaient plus protégés par le «décret Crémieux,» et que la population musulmane algérienne, malgré l'oppression coloniale et la déchéance sociale et culturelle qui lui étaient imposées, a simplement refusé de collaborer avec l'entreprise génocidaire nazie. Protégé par le carton rouge de «l'antisémitisme» ce Juif n'hésite pas à exiger l'utilisation de l'armée pour combattre la population musulmane, et à inciter à la violence contre cette minorité religieuse, et va jusqu'à prôner que lui soit imposé le sort réservé à la population musulmane par la royauté catholique espagnole, sous la pression de la Papauté, c'est-à-dire son expulsion massive du territoire français.

Le parti de cet hystérique antimusulman ne s'appelle-t-il pas «Reconquête,» allusion directe à la politique de «purification religieuse menée par les différents rois catholiques contre leurs compatriotes musulmans... et juifs! La France se targue de représenter l'état «laïc,» rejetant tout rôle des religions dans la vie publique et allant jusqu'à imposer un style de vêtements, imposition que l'on peut qualifier de reflet d'un état totalitaire. Comment ses autorités peuvent-elles faire preuve de tant d'indulgence envers un homme qui fait l'apologie d'une idéologie génocidaire et appelle à suivre l'exemple d'une royauté catholique, qui a aussi expulsé la communauté juive?

Zemmour, Le Faurisson «Juif,» Le Maitre À Penser du «Judéodroitisme» Officiel Français

Le principe sacrosaint de «la liberté d'expression» n'explique pas cette tolérance complice envers un homme qui a été jusqu'à pondre une apologie du pétainisme, et à le qualifier, en contradiction avec la vérité historique, de «protecteur des Juifs.» Les autorités françaises refusent de le faire taire, alors qu'elles a réprimé, de manière sauvage et arbitraire, en violation des lois défendant la liberté d'expression, les manifestations de sympathie envers le peuple palestinien, menacé d'extermination par le régime sioniste génocidaire.

La liberté d'expression de la haine de l'Islam est-elle une politique officielle de l'État français? Et toute manifestation de soutien pour les droits des membres de l'Islam serait-elle un crime dans «la patrie des droits de l'homme?».

Zemmour, «Judéodroitiste» ou «Judéonazi?»

Eric Zemmour manipule l'histoire de la France et se pose en défenseur de la «pureté raciale, culturelle et religieuse française,» pour justifier le flot de mensonges qu'il déverse chaque jour sur l'Islam et les Musulmans, appelant à leur élimination du territoire de la «Métropole.»

On ne peut pas tout de même prétendre qu'il soit un «paria» dans la haute société française, si prompte à jeter l'opprobre sur tous ceux qui tentent de présenter une révision de l'histoire de l'occupation nazie favorable au Troisième Reich et à son pantin, le maréchal Pétain.

Si un prénommé «Mohammed,» ou portant un autre prénom à consonance musulmane, avait écrit, sous le même nom de famille, et né en France, avait pondu un pamphlet glorifiant le pétainisme, il aurait été placé, illico presto, en centre de détention, déchu de sa nationalité fondée sur le «jus soli,» et aurait été expulsé sans autre forme de procès vers le pays d'origine de ses ancêtres! Zemmour n'a pas reçu une seule tape sur le doigt en punition de son apologie du génocide perpétré par Pétain au nom de la France. Il continue à sévir sur le marché de l'information médiatique publique comme privée. Il a même le privilège d'être invité par d'anciens chefs d'État français, d'être, sans doute, reçu dans les plus belles demeures du gotha parisien, sans compter ses multiples apparitions sur les écrans de télévision, déversant son venin haineux.

Si on lui pardonne ses multiples écarts de langage et son appui sans réserves au régime pétainiste, c'est qu'on est d'accord avec son islamophobie primaire, quii reprend les mêmes accusations lancées par la chrétienté contre l'Islam depuis son apparition.

L'Objectif: désensibiliser l'opinion publique française au drame du peuple palestinien, Majoritairement musulman L'objectif de cette phobie de l'Islam et des adeptes de l'Islam, entretenue sans relâche, et tant par la voix des gouvernants qu'à travers tous le médias de France et de Navarre, est de rendre l'opinion publique de la «patrie des droits de l'homme insensible aux souffrances du peuple palestinien, dont le génocide annoncé et perpetré en direct actuellement, sert des intérêts stratégiques se couvrant de la «préservation du peuple juif menacé dans son existence.»

Le génocidaire, prospère et hyperarmé est présenté comme la victime et le peuple opprimé et dont le génocide est en voie d'exécution, est décrit comme l'agresseur présentant un «danger existentiel.» Zemmour active pour la réussite de l'entreprise génocidaire, sous le couvert de la «sauvegarde de la grandeur française,» mais, en réalité n'a d'autre objectif que de justifier et couvrir le génocide perpétré par ses coreligionnaires en Palestine contre une population essentiellement musulmane! Est-il, à l'instar de son idole, Benyamine Nétanyahou, plutôt qu'un «judéodroitiste,» un «judéonazi,» qui prend école dans la politique d'épuration ethnique du Troisième Reich, politique qu'il voudrait voir appliquée contre les Musulmans en France et les Palestiniens sur leur territoire usurpé par les sionistes?

Un «Double Standard» patent

Et la France officielle l'approuve malgré ses dérapages pro-nazis. Comment peut-on accorder du crédit à la déclaration de la plus haute autorité de l'État qui affirme «qu'il n'y a pas de double standard de la France au Moyen - Orient? En laissant la haine anti-musulmane s'exprimer librement et en reprenant le vocabulaire sioniste pour qualifier les actes de résistance palestinienne légitime, en approuvant les plus récentes manifestations de la barbarie «juive,» sans compter la répression des manifestations de soutien à la résistance palestinien, sans compter d'autres actes visiblement hostiles à l'Islam, et pratiqués par un «mtourni» zélé chargé de l'ordre public dans ce pays, les autorités officielles pratiquent «le double standard.».

Eric Zemmour, le chef du parti prosioniste «Reconquête,» vient, finalement, de jeter le masque; en allant encourager ses coreligionnaires de la colonie de peuplement d'Israël, dans la phase définitive de liquidation physique du peuple palestinien, et en qualifiant ce génocide de «guerre civilisationnelle, il prouve, s'il le fallait encore, que son islamophobie morbide, qu'il enveloppe dans la défense des «valeurs occidentales,» et de «la pureté raciale, culturelle et linguistique de la France,» dont il se présente comme le sauveur, n'est qu'un projet meurtrier de désensibilisation au sort des victimes musulmanes du massacre en direct actuel dans le «ghetto de Gaza»; Il prouve que c'est sa vision du monde qui est contraire aux «valeurs occidentales,» fondées sur le respect de la vie humaine et des droits de l'homme, car il prend position pour une idéologie raciste, qui s'étale au grand jour dans ce vaste goulag, devenu «camps de la mort,» dans lequel est enfermé le peuple palestinien;

S'il y a un lieu où les Juifs peuvent prouver que leur religion est compatible avec la démocratie, telle qu'entendue par les pays qui la protègent, pour leurs propres intérêts stratégiques, c'est bien Israël; Or, les dirigeants de cette colonie refusent de respecter le «smig» de la démocratie, et rejettent, comme étrangère à leur idéologie, la notion même de droits de l'homme, tout comme ils foulent aux pieds, et en permanence, toutes les lois internationales qui pavent la voie vers un monde plus humain, des conventions internationales sur le droit de la guerre, et la protection des civils en zone de conflit, sans oublier le traité sur l'interdiction de la torture et de l'emprisonnement arbitraire, sans omettre, évidemment, la convention sur la lutte contre le génocide, convention tirant pourtant sa justification de l'Holocauste, crime contre l'humanité qui, pourtant, leur sert de camouflage de leurs propres crimes contre l'humanité, crimes qualifiés juridiques sans réserves de leur traitement barbare du peuple palestinien.

Zemmour a été jusqu'à faire l'apologie du pétainisme, et de nier le traitement que ce «traitre à la patrie française» a fait subir aux Juifs français. Pourtant, personne, tant dans la classe politique française, comme parmi l'intelligentsia, ne s'est indigné de ce «révisionnisme,» qui va au-delà de la simple provocation, car c'est un crime puni lourdement par la loi française.

Le cas du professeur Faurisson est là pour le prouver. Zemmour jouit-il de l'impunité parce qu'il sous-entend, par ses louanges couvrant le pétainisme, que le traitement appliqué aux Juifs pendant la période pétainiste devrait être reproduit, cette foi-ci, contre le minorité musulmane, dont il demande directement l'expulsion, même avec l'usage de la violence armée?

On n'a pas besoin d'avoir une profonde connaissance de la politique pout comprendre ce que cache «la marche contre l'antisémitisme,» qui n'est rien d'autre qu'une honteuse manifestion de soutien inconditionnel au génocide «en direct» du peuple palestinien, et une nouvelle preuve de «L'Islamophobie» morbide qui est délibérément entretenue dans l'Hexagone,» One ne lutte pas contre «une haine raciale et religieuse,» qui ne se manifeste que par des faits divers ridicules, et ne fait partied'aucun programme électoral, en entretenant une autre «haine raciale et religieuse,» maintenant devenue partie de la «pop culture» de la classe politique française et de ses médias, et devient le noyau de toutes les voix qui comptent dans la politique comme dans la culture;.

Assiste-t-on, en direct, à l'effondrement de l'ordre constitutionnel de la «patrie des droits de l'homme,» sous les coups de boutoir de l'islamophobie hyst érique, maintenant politique d'État, comme le prouvent l'interdiction des manifestations en faveur du peuple palestinien et l'exécution en public d'une femme désarmée, qui a exprimé tout haut son refus du massacre des Palestiniens? L'avenir nous le dira!