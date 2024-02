La scène politique nationale a été animée durant le week-end par des formations politiques avec comme slogan: «La mémoire» dont le chahid à été le thème central, puisque l'événement coïncidait avec la Journée nationale du chahid.

Dans ce sens, le Mouvement de la société pour la paix (MSP), à travers son président, Abdelali Hassani Cherif, a abondé dans ce sens, lors de son déplacement à Guelma, affirmant que «la célébration de la Journée nationale du chahid constitue une opportunité pour renouveler la détermination à parachever le message des chouhada par l'édification d'un État puissant au rôle axial sur les plans régional et international», a-t-il noté.

Il a ajouté, en outre, que «cette journée du 18 février a été adoptée par l'Algérie pour transmettre d'une génération à l'autre le message des chouhada, qui ont sacrifié leurs vies pour l'indépendance et la liberté», a-t-il rappelé.

Toujours dans le même sillage, le président du MSP a rappelé les crimes de la France coloniale dans le désert algérien en recourant à des explosions nucléaires causant une catastrophe humanitaire et un massacre contre l'écosystème.

Dans ce sens, Hassani Cherif a signalé que la «Journée nationale du chahid est une occasion de se rappeler les moments difficiles qu'a connus l'Algérie dans son combat contre le colonialisme français, qui avait fait usage de tous les moyens sauvages, dont ses essais nucléaires qui avaient coûté la vie à plus de 30 000 chouhada, dans la région de Reggane au sud du pays. Les résistances successives à l'occupant en dépit des souffrances engendrées, ont contribué à façonner les valeurs politiques et nationales de l'Algérie indépendante ainsi que ses positions internationales envers les causes justes»,

a-t-il affirmé.

Il a fait allusion à la ligne politique du MSP, rappelant que «son mouvement puise ses principes dans la proclamation du 1er Novembre 1954 et dans le message des chouhada et des moudjahidine et oeuvre pour l'unité, la sécurité, la stabilité et le soutien des projets qui consolident la position économique, sociale et politique du pays, et le rôle axial de l'Algérie», a-t-il souligné.

Quant à la présidente du parti Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, elle a animé un meeting organisé à la salle de cinéma «Le Maghreb» que «la défense, par l'Algérie de la cause des peuples opprimés, à leur tête les peuples sahraoui et palestinien, à travers les tribunes internationales et régionales, avec tous les moyens légaux possibles, est l'expression de la fidélité à ses principes et à ses valeurs ancrés dans le temps et traduit également la fidélité à ses martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour la liberté et l'indépendance», a-t-elle souligné. Toujours dans le même sens, qui a trait au soutient de l'Algérie aux causes justes, qui renseigne sur l'indépendance de la décision nationale, la présidente du TAJ a rappelé que «la présence de l'Algérie en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU offre à la diplomatie de notre pays l'opportunité de défendre avec force les causes justes, de par le monde et de mettre en valeur le principe du droit des peuples à l'autodétermination, à leur tête le peuple palestinien qui fait face, actuellement, à l'agression sioniste barbare devant le mutisme des puissances occidentales, qui n'ont eu de cesse de claironner sur les droits des peuples»; et d'ajouter: «Ce statut au sein de cette instance onusienne lui offre, également, l'occasion de défendre le droit du peuple sahraoui, dernière colonie en Afrique, à l'autodétermination, ainsi que l'application des résolutions de l'ONU affirmant ce droit à l'autodétermination, par l'organisation d'un référendum libre et équitable», a-t-elle mentionné.

Le président du parti Sawt Echaâb (La voix du peuple), Lamine Osmani, a appelé, lors de son déplacement à Khenchela, à «l'importance de la préservation du message du chahid dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle».

Il a souligné aussi que son parti «continue de travailler pour diffuser la conscience politique qui constitue la meilleure voie pour contribuer à la défense et à la préservation du legs des aïeuls, artisans de l'histoire», a-t-il signalé.

La sortie médiatique des partis politique à la fin de la semaine dernière a été surtout réservée à la mémoire des chouhada et à la crise internationale, qui est caractérisée par la barbarie qu'exerce l'entité sioniste avec le soutien honteux des puissances occidentales, contre le peuple palestinien, à Ghaza.