Après s'être enflammés à la veille du mois sacré, les prix des fruits et légumes enregistrent une baisse considérable. Une baisse qui est importante pour de nombreux produits, et qui à titre d'exemple avoisine les 300 DA.

L'escalope de poulet qui avait dépassé la barre des 1000 DA le kilogramme, est cédée à 750 DA le kg. Les oeufs enregistrent une importante baisse des prix. Le plateau de 30 pièce est cédé de 300 à

450 DA selon le calibre. Là encore, la différence est en effet importante du fait que les prix avaient dépassé la barre des 600 DA au début de cette année.

Les ménages à faibles revenus, se sont rabattus sur ce produit «refuge», car riche en protéines. Les prix de la tomate ayant brûlé à petit feu, pour atteindre la barre des 150 DA, ont été divisés en trois. Le kilogramme est en effet cédé à 50 DA au grand bonheur des ménages. C'est ce qui ressort d'une virée effectuée hier dans quelques marchés de la capitale où les chefs de familles se sont rabattus sur cette denrée.

«Les prix de la tomate sont abordables et on en profite pour faire le plein», explique une ménagère rencontrée au marché d'El Harrach. Notre interlocutrice a rempli deux grands couffins, de tomate et s'est installée sur un coin de la placette de la ville, en attendant la venue de son conjoint pour transporter la marchandise. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à profiter de la baisse des prix de la tomate. Nombreuses sont les ménagères qui préfèrent en acheter en cette période. Un constat qui ne peut passer inaperçu lorsqu'on scrute les réseaux sociaux, qui, d'ailleurs, pullulent des différentes astuces de«grand-mère» pour conserver tout type de fruits et légumes. L'heure et également au stockage de l'oignon et de l'ail, les deux ingrédients d'excellence indispensable pour rehausser le goût des plats et parfaire les saveurs. La cueillette du maître de la marmite a, en effet, commencér dans de nombreuses régions du pays. L'offre de l'oignon est abondante. Une abondance qui a systématiquement fait baisser les prix certaines localités. A la sortie de la commune de Larbatache, où de nombreux champs sont plantés, cette denrée est cédée à 35 DA le kg. Coté fruits, l'on retiendra eégalement l'importante baisse ayant touché la nèfle. À la fin de la saison des nèfles, les prix enregistrent une baisse de plus de 250 DA. Ce fruit qui était cédé il y a encore quelques semaines à près de 400 DA le kg est proposé à 150 DA. Le moment idéal pour les ménages pour remplir leurs bocaux en verre, en confiture bio. Idem pour la fraise dont le prix a chuté de 350 DA à 100 DA. Certains ménages n'hésitent pas à en acheter et apprécier le fruit rouge en boisson fraîche, facile à faire. «Il suffit de nettoyer et de conserver la fraise au réfrigérateur. Une fois que ça durcit, vous mixer au Blender et le tour est joué.

C'est un délice et très économique», renchérit une ménagère.

Coté viande, l'on retiendra également la baisse des prix de la viande d'importation. À 750 DA le kg, c'est presque tout le monde qui en profite pour cuisiner un ragoût de viande à l'algérienne; la fameuse bonne chtitha l'hem...