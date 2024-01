Coup de pied dans la fourmilière ! À l’approche du mois sacré de Ramadhan, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, s’engage résolument à réguler les médias publics et privés. Sous la méthode Laagab, une série de rencontres avec les responsables des médias est en cours pour prévenir tout dérapage pendant cette période cruciale. Après avoir abordé la question avec la télévision publique et la radio, Laagab a récemment réuni les directeurs des chaînes de télévision privées nationales. L’objectif de cette rencontre était de définir la nouvelle grille des programmes dédiés au mois de Ramadhan 2024. D’une voix franche, le ministre a établi des lignes directrices claires, soulignant l’impératif de respecter la spécificité du mois sacré et de proposer des programmes en adéquation avec les attentes du public algérien. Lors de cette réunion, en présence du président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), Mohamed Louber, Laagab a rappelé l’importance de cette initiative, issue des préoccupations exprimées au fil des années par les téléspectateurs, les journalistes, les experts, et les députés. Le ministre a émis des directives fermes à l’attention des responsables des chaînes de télévision, leur enjoignant de respecter les spécificités du mois sacré et à élaborer des programmes répondant aux attentes du public. Il a particulièrement insisté sur l’évitement des contenus véhiculant de la violence, rappelant que la nouvelle loi sur l’Information impose des conditions claires, notamment à son article 4, en ce qui concerne le traitement médiatique des programmes. Le ministre a aussi souligné l’obligation de respecter les articles 25 et 32 de la nouvelle loi sur l’activité audiovisuelle, désormais en vigueur. Cette mesure vise à empêcher toute pratique médiatique contraire à l’éthique professionnelle, rappelant que les responsables des chaînes de télévision ont été pleinement impliqués dans l’élaboration du cahier de charges et doivent s’y conformer scrupuleusement. En vue de garantir la qualité des programmes diffusés pendant le mois de Ramadhan, Laagab a appelé les directeurs des chaînes à visionner attentivement chaque émission, en associant des experts, tels que des analystes politiques, économiques, religieux, et sportifs, aux plateaux. L’objectif est d’éviter tout débordement, avec la promesse de mesures juridiques appropriées de la part de lArav et du ministère en cas de non-respect des directives. Laagab a émis des directives supplémentaires, visant à mettre en avant les wilayas du Sud dans les médias. Il a spécifiquement insisté sur la nécessité de produire des reportages et des programmes mettant en lumière la richesse culturelle, les coutumes, et les traditions de cette région. De plus, le ministre a encouragé la réalisation de portraits détaillés sur les personnalités du Sud, tout en favorisant l’acquisition de programmes produits par les talents locaux. Cette initiative vise à assurer une représentation équilibrée et authentique de toutes les régions du pays, renforçant ainsi la diversité culturelle à travers les médias. En mettant l’accent sur le Sud, le ministre cherche à valoriser la diversité géographique de l’Algérie et à sensibiliser le public à la richesse de cette partie du pays. De leur côté, les responsables des chaînes de télévision ont exprimé leur appréciation pour cette rencontre constructive. Ils ont affirmé leur engagement à mettre en œuvre les dispositions des nouvelles lois, démontrant ainsi leur volonté de contribuer à un paysage médiatique plus éthique et diversifié. Cependant, au cours de la discussion, les responsables ont soulevé des préoccupations importantes liées au développement de l’activité audiovisuelle en Algérie. Parmi ces préoccupations figure le manque de publicité, un enjeu crucial pour la viabilité financière des médias. Cette problématique a été identifiée comme un défi majeur à surmonter pour garantir la pérennité et la croissance de l’industrie audiovisuelle dans le pays. La rencontre a donc jeté les bases d’une collaboration continue entre le ministère de la Communication et les acteurs clés de l’industrie médiatique. C’est la méthode Laagab…