Les travaux de la 11e commission gouvernementale algéro-russe pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique qui se sont déroulés à Moscou ont pris fin le 27 octobre. Ils ont été supervisés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Plusieurs accords ont été signés.

Mohamed Abdelhafid Henni a présenté à cette occasion ses remerciements au gouvernement russe pour le succès de la session, qui s'est déroulée dans une atmosphère d'amitié et de coopération. Cette session a permis aux deux parties de procéder à une évaluation globale des différents aspects de la coopération bilatérale. Ce qui reflète, l'engagement à tirer le meilleur parti des possibilités qu'offre la complémentarité entre les deux pays amis dans plusieurs domaines, à travers la convergence des vues et des approches sur les questions abordées lors des réunions, a indiqué le ministre. Ces réunions se sont soldées il faut le souligner par la signature de plusieurs accords outre le procès-verbal de la Commission, qui doit servir de feuille de route pour l'avenir. Le successeur de Abdelhamid Hemdani a, dans ce sillage, appelé à la poursuite des efforts en vue de la signature des accords qui n'ont pas encore été signés, lors des prochains rendez-vous bilatéraux. Il a également incité les délégations des deux pays, ainsi que les représentants des entreprises et des opérateurs économiques des secteurs public et privé, à «mettre en oeuvre toutes les recommandations communes en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération ambitieuse et fructueuse». Un appel qui se situe en droite ligne avec celui lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la faveur de la visite d'État de trois jours qu'il avait effectuée à Moscou en juin 2023. «Vous êtes devant de réelles opportunités pour explorer les possibilités d'intégration économique dans de nombreux domaines», a lancé Abdelmadjid Tebboune à l'adresse des investisseurs russes. L'Algérie «s'apprête, dans les années à venir, à mettre en oeuvre un plan d'investissement dans les domaines de l'énergie, des infrastructures de base, de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, de l'agroalimentaire et des industries de transformation», leur a assuré le chef de l'État. Signataires en 2001 d'une Déclaration de partenariat stratégique, l'Algérie et la Russie ont vu leur relation se renforcer depuis l'élection du président Tebboune, et ce à travers un contact et une concertation permanents entre les dirigeants des deux pays, en sus des visites de plusieurs dirigeants politiques et de délégations parlementaires et économiques. En effet, les relations algéro-russes connaissent, ces dernières années, une densité, une dynamique et un haut degré de concertation, les deux pays entretenant un dialogue actif, notamment sur les questions internationales et régionales.

Un niveau de concertation traduit par des entretiens téléphoniques réguliers entre le président Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine, ayant permis aux deux Présidents d'échanger les vues sur la situation internationale, les dossiers régionaux, et les perspectives de coopération énergétique, et de souligner l'importance de l'échange de visites de haut niveau. Sur le plan diplomatique, il fait savoir que la Russie a toujours été parmi les principaux pays ayant soutenu les efforts diplomatiques de l'Algérie et son rôle pionnier dans le règlement des questions internationales et régionales, par la voie pacifique et l'encouragement du dialogue. Moscou a affirmé à maintes reprises, la convergence des positions des deux pays concernant les questions et conflits, notamment les questions, palestinienne et sahraouie, les deux pays soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions de la légalité internationale.

Quant à la tenue de la 12e session de la Commission gouvernementale algéro-russe pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique elle sera annoncée en principe par voie diplomatique.