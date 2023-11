Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural à invité les investisseurs à s’enquérir des opportunités d’accès au foncier, dans le cadre du développement des cultures industrielles au sud du pays. Cette démarche va lui permettre de devenir un véritable pôle agricole à même de subvenir aux besoins du pays en matière d’approvisionnement en produits agricole de tous genres afin d’assurer la sécurité alimentaire du pays et épargner une enveloppe importante de devise pour le pays.

Dans ce sens, la tutelle, à travers le ministre, vient d’annoncer récemment « le lancement d’un nouveau portefeuille foncier destiné à tous les investisseurs intéressés par les cultures stratégiques dans les wilayas du Sud ». La mesure est plus qu’idoine, étant donné que cela va répondre à un souci majeur des investisseurs quant à la disponibilité du foncier en la matière afin d’accélérer le processus d’investissement dans le domaine agricole.

La décision prise par la tutelle s’inscrit dans le contexte de « la stratégie des pouvoirs publics visant la promotion des investissements pour le développement des productions agricoles, notamment les cultures stratégiques (céréales, maïs, fourrages, betterave sucrière, etc.), dans le but de renforcer la sécurité alimentaire du pays et d’augmenter l’offre en produits alimentaires de large consommation », annonce-t-on.

Le communiqué du ministère a bien étayé sa démarche à l’égard des investisseur soucieux d’investir dans le sud du pays, soulignant que « le ministère de l’Agriculture et du Développement rural informe, par le biais de l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (Odas) et de l’Office national des terres agricoles (Onta), tous les investisseurs intéressés par les cultures stratégiques dans les wilayas du Sud du lancement d’un nouveau portefeuille foncier », rappelle-t-on.

Le nouveau portefeuille foncier, de « 163999 hectares a été identifié, réparti sur 30 périmètres, destiné aux investisseurs à travers 10 wilayas. Un portefeuille foncier de 13 574 hectares répartis sur 39 périmètres via cinq wilayas sera également mis en ligne sur la plate-forme numérique de l’Onta, pour ceux désirant obtenir des terres agricoles, dans le cadre des droits de concession », lit-on dans le communiqué.

Le ministère a lancé également une plate-forme numérique pour les demandes de foncier agricole. Cette mesure va aider les départements concernés à gérer facilement et efficacement les dossiers des investisseurs qui veulent postuler à un investssement au sud du pays dans le domaine agricole. Il s’agit d’une bonne démarche qui va rompre avec les anciennes pratiques qui ont gangrené l’administration algérienne, à savoir la bureaucratie ambiante.

À ce propos, le ministère a précisé que « l’Onta a ouvert, via cette plate-forme, les candidatures pour bénéficier de fonciers agricoles d’une superficie totale de 13574 hectares répartis sur 39 périmètres dans

cinq wilayas, à savoir Naâma, Laghouat, Ghardaïa, El Bayadh et El Oued et ce, pour les exploiter dans le cadre de la concession », affirme-t-on.

Il faut savoir que ce processus de la numérisation va permettre à la plate-forme en rapport avec le foncier agricole de se situer clairement à travers une nomenclature numérisée qui échappera aux « amateurs » de la corruption et des pratiques malsaines. Le Mdr a indiqué que « cette mesure comprend des fonciers d’une superficie de 2.505 hectares répartis sur sept périmètres dans la wilaya de Djelfa,

2947 hectares répartis sur 24 périmètres à Ghardaïa, 7176 hectares répartis sur trois périmètres dans la wilaya de Naâma, de 450 hectares à Laghouat, en sus de propriétaires foncières d’une surface de 496 hectares répartis sur quatre périmètres dans la wilaya d’El Bayadh », souligne-t-on.

Le foncier agricole constituait un véritable dilemme pour les pouvoirs publics. Les démarches entamées par la tutelle annoncent un bon augure pour ce qui est de l’avenir du secteur de l’agriculture dans le pays en incitant, à travers des mesures juridiques, à rompre avec la bureaucratie et les pratiques archaïques qui ont bloqué la relance, à grande échelle, de ce secteur stratégique et vital pour le pays et sa sécurité nationale.