Le décret présidentiel portant réorganisation des services de la présidence de la République a été publié au dernier numéro du Journal officiel (JO N62). Le texte porte une nouvelle approche du fonctionnement de l'institution présidentielle à même de permettre à l'information et données de circuler d'une manière fluide. Ainsi, le texte fixe les attributions de la présidence de la République. La première mission dont sont chargés ces services est notamment «de suivre et de participer à la mise en oeuvre du programme, des orientations et des décisions du président de la République et de lui en faire rapport». À ce titre, ils assurent le suivi des affaires économiques, des activités gouvernementales et des questions politiques et institutionnelles, et rendent compte de leurs évolutions». Ils sont également chargés «d'assister le président de la République, en tant que de besoin, dans l'exercice de ses prérogatives et de ses responsabilités constitutionnelles, ainsi que d'organiser et de soutenir ses activités». L'autre mission est «de suivre l'activité gouvernementale, de faire le bilan des activités des institutions et organes relevant de la présidence de la République et d'en faire le compte rendu au président de la République». Le décret stipule, en outre, que ces services sont en charge «d'informer le président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décisions». L'article 3 dudit décret stipule que ces services «peuvent se voir confier, par le Président, toutes autres missions, activités ou tâches». L'article 4 du texte précise qu' «ils n'ont pas vocation de se substituer aux institutions et administrations compétentes, ni à s'immiscer dans l'exercice de leurs attributions». Le décret définit, également l'organisation générale des services de la présidence de la République. Ainsi, selon le texte, le président de la République dispose d'un cabinet dirigé par un directeur de cabinet, d'un secrétariat général de la présidence de la République, ainsi que d'un secrétariat général du gouvernement dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par un texte particulier. Le décret dispose que «le directeur de cabinet, le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire général du gouvernement sont assistés d'organes et de structures, de chargés de missions, de directeurs d'études, de directeurs, de chargés d'études et de synthèse, de sous-directeurs, de chefs d'études ainsi que de personnels administratifs et techniques». Plusieurs missions sont attribuées au directeur de cabinet parmi lesquelles celles «d'étudier et de mettre en oeuvre des dossiers politiques et de relations internationales», de «suivre l'activité gouvernementale, d'en faire l'analyse et d'en rendre compte au président de la République», de «suivre l'état de l'opinion publique sur les grandes décisions», de «préparer et de coordonner les activités de communications destinées à faire connaître les directives et les orientations du président de la République et ses activités», de «superviser les relations avec les médias nationaux et étrangers»...etc. Il est également chargé de «suivre le traitement et l'analyse des requêtes des investisseurs, opérateurs économiques et autres requêtes spéciales, en coordination avec les conseillers». Quatre directions de la Présidence sont rattachées au cabinet.

Il s'agit des directions générales du protocole, de la communication, des requêtes et de l'interprétariat, de la traduction et de la calligraphie. Selon le même texte, «onze directions générales sont rattachées au secrétariat général de la présidence de la République, dont celles de la sécurité et de la protection présidentielles, la sécurité des communications et des télécommunications, les archives nationales».

Le président de la République dispose, aussi, de conseillers, d'un secrétariat particulier, de l'ensemble des organes et structures de la présidence de la République et d'une inspection générale des services de l'État et des collectivités locales, placée directement sous l'autorité du président de la République. Ses attributions, son fonctionnement et son organisation sont fixés par un texte particulier.