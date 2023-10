La promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit, n° 23-09 du 21 juin 2023 va donner lieu à plusieurs textes d'application que la Banque d'Algérie aura à adopter sous forme de règlements et d'instructions. Il faut s'attendre à une reconfiguration du système bancaire, grâce à l'introduction de nouveaux mécanismes liés à la mise en place de l'e-banking, la consolidation de la finance islamique ainsi que la dynamisation du marché financier. Aussi, est-il attendu une nouvelle dynamique d'ensemble du système bancaire en termes de management, de concurrence, d'offre de produits bancaires et financiers à la clientèle, de collecte de l'épargne, de financement des investissements et de conseils. Ce sont là les termes de la conférence que Brahim Guendouzi avait animée, ce week-end, au niveau de l'Institut national de management (Insim) de Tizi Ouzou.

Une école supérieure et une université qui a toujours été partie prenante active du débat scientifique sur divers volets du développement national, notamment du point de vue économique. Guendouzi est enseignant et chercheur à l'université de Tizi Ouzou et à l'Insim de la même ville. Dans cet entretien, il évoque la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, n° 23-09 du 21 juin 2023 qui va, selon lui, induire une reconfiguration du système bancaire grâce à l'introduction de nouveaux mécanismes.

L'Expression: L'Algérie est pleinement engagée dans la stratégie de libération de sa dépendance aux hydrocarbures et de diversification de son économie. Comment, selon vous, les banques peuvent-elles jouer leur rôle dans cette perspective?

Brahim Guendouzi: Dans le processus actuel de densification et de diversification du tissu économique national, il est attendu des banques plus d'efforts en matière de financement de l'investissement, du fait qu'il soit considéré à juste titre comme étant le moteur de la croissance économique. En effet, le crédit bancaire est souvent sollicité dans le cadre du lancement de nouveaux projets et de la création d'entreprises. C'est justement à ce stade que les difficultés d'accès au financement apparaissent, particulièrement pour les PME, du fait que les banques ne prennent pas de risques. Il est attendu une reconfiguration du système bancaire, avec la promulgation de la loi n° 23-09 portant loi monétaire et bancaire grâce à l'introduction de nouveaux mécanismes liés au financement ainsi que la diversification des offres de produits bancaires en vue d'une plus grande mobilisation de l'épargne des ménages et de leur bancarisation. Il est clair que cette nouvelle loi sur la monnaie et le crédit représente la pierre angulaire de l'édifice sur lequel vont reposer les réformes économiques en cours, dès lors que la question centrale du financement de l'activité économique dans le pays est placée au centre des préoccupations.

Pensez-vous que les banques algériennes peuvent, en leur état actuel, évoluer dans un monde marqué par un dynamisme économique et des échanges commerciaux sans précédent?

Une nouvelle dynamique concurrentielle d'ensemble du système bancaire est nécessaire et à même d'introduire une rupture par rapport aux pratiques managériales du passé. Le renforcement de l'inclusion financière et la diversification des sources de financement de l'économie nationale seront incontestablement les vecteurs à travers lesquels la place bancaire va insuffler un nouvel élan aux activités des agents économiques. Quoi qu'il en soit, l'absence d'un marché financier dynamique rendant l'allocation des ressources financières dépendantes de la seule intermédiation bancaire, fait ressortir, avec le temps, les limites du système monétaire et financier national.

Les entreprises algériennes s'orientant vers les marchés extérieurs sont-elles suffisamment accompagnées par les banques?

Une avancée est enregistrée par rapport au contrôle des changes, elle ressort dans la loi n° 23-09, autorisant les résidents en Algérie à transférer des capitaux à l'étranger pour y assurer le financement d'activités complémentaires à leurs activités de production de biens et de services en Algérie. L'ouverture d'agences bancaires dans quelques capitales étrangères, sont une première étape, dans l'accompagnement des entreprises exportatrices. Il est surtout essentiel d'ouvrir la voie à l'internationalisation des entreprises algériennes, car l'économie nationale a besoin de véritables champions pour tirer le reste vers la performance et la compétitivité.

Pensez-vous, à cet effet justement, que la nouvelle loi 23-9 du 21 juin 2023 peut impulser une nouvelle dynamique aux banques algériennes?

La loi sur la monnaie et le crédit n° 23-09 a pris en considération le volet de la digitalisation, devenue une réalité pour l'évolution et l'adaptation des activités bancaires aux exigences de l'environnement national et international. L'introduction de l'e-banking, la création de banques digitales ainsi que la nécessité de promouvoir la Fintech en Algérie, vont incontestablement faciliter l'ouverture d'autres perspectives, en termes de numérisation des paiements ainsi que des nouveaux métiers de la banque.

Quel avenir pour la monnaie numérique dans notre pays, à votre avis?

Avec la généralisation des cartes de paiement, à travers le monde et le recours de moins en moins aux billets de banque, les banques centrales ont été amenées à proposer une alternative aux paiements, en offrant la monnaie numérique de banque centrale. C'est également une autre façon de contrecarrer les cryptomonnaies comme par exemple les bitcoins, car elles échappent au contrôle des autorités monétaires. La création du dinar numérique, par la Banque d'Algérie, va certainement s'inscrire dans le prolongement du mouvement qui s'affirme de plus en plus à l'international et qui pourrait donner lieu carrément à une transformation du système monétaire international.