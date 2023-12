Doucement, mais sûrement. Comme un médecin qui délivre un remède à doses homéopathiques pour ne pas brusquer le corps de son patient, le président Abdelmadjid Tebboune procède par petites touches pour un redressement politique et économique du pays. Dans la série de ses actions novatrices, le chef de l'État a décidé de l'instauration d'une allocution annuelle qu'il prononcera devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Une nouvelle pratique dans le fonctionnement e la République. Sous l'appellation, «discours sur l'état de la Nation», le président de la République s'appliquera à cet exercice institutionnel. Il s'agit d'un discours qui sera prononcé annuellement, devant les élus du peuple. Une occasion pour le président de la République de faire un bilan sur les réalisations de l'année qui s'écoule et qui coïncide avec le quatrième anniversaire de son élection à la tête de la République. En plus d'un état des lieux, ce discours sera l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique, sociale et aussi d'évoquer les perspectives pour l'année prochaine. Pour cette première, le discours que prononcera le président Tebboune, revêt un cachet particulier. Il s'apparente à une sorte de grand oral de l'actuelle législature, à l'occasion de la traditionnelle déclaration Un moment forcément très attendu, tout autant par la classe politique que par les observateurs et autres forces vives de la nation. Mais c'est, également, un rendez-vous propice à des annonces que pourrait faire le président e la République tant au plan politique, social, qu' économique.

En réalité, le président Tebboune ne fait qu'appliquer ce qui est dicté par la Constitution votée par le peuple le 1er novembre 2020. Dans son chapitre 3 relatif au Parlement, la Constitution stipule clairement dans son article 138 que « le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République». De par le monde, de nombreux pays ont recours à cette pratique. L'on cite, l'Afrique du Sud, la Russie et d'autres pays européens. Aux États-Unis, c'est un très vieux rituel décliné sous l'appellation de «Discours sur l'état de l'Union». Il constitue un temps fort de la politique américaine et il est retransmis à la télévision depuis 1947!

Le président Abdelmadjid Tebboune a bouclé hier, ses quatre années à la tête de la République, mais en réalité il n'a pu mener son programme que durant deux années puisque la pandémie de Covid-19 a paralysé le pays, comme partout ailleurs dans le monde, durant deux années. Mais, sa présidence a été singulière. Sa recette est de rester toujours à l'écoute, convaincre et ne pas brusquer les situations, quitte à revenir à la charge. On l'a vu à plusieurs reprises retoquer des projets de loi, demander leur enrichissement. Même la question de la révision des subventions sociales qui a soulevé un tollé et suscité des craintes, le Président a préféré la soumettre au débat, le temps de mûrir le projet. C'était le cas également, de l'avant- projet de loi sur l'information, le Code des investissements ou tout récemment le projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale.

Son intérêt s'est surtout focalisé sur le plan social où il a concentré ses efforts pour «ne laisser aucun Algérien sur le bord de la route», comme il aime le répéter. Cette démarche témoigne de l'importance qu'accorde le président Tebboune à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et du pouvoir d'achat des Algériens. Ensuite, parcequ'il a cassé tous les codes. En rupture totale avec les pratiques anciennes, Abdelmadjid Tebboune a su imprimer son style de gouvernance. Par sa communication directe, sa spontanéité et son naturel il a su conquérir les coeurs des millions d'Algériens, brisant toutes les conventions. Avec un mélange d'éthique, de morale, Tebboune a, ainsi, réussi à fédérer les citoyens.

Très à l'aise avec les foules, Abdelmadjid Tebboune a cette magie d‘établir une connexion authentique avec les citoyens. Une proximité qui tisse des liens puissants entre le Président et les citoyens, créant un sentiment de confiance et d'appartenance..C'est le Président qui tend l'oreille. Le peuple le lui rend bien en usant de l'expression familière «Aâmi Tebboune». Une formule empreinte de chaleur humaine qui transcende toutes les barrières politiques, une forme à la fois de paternité bienveillante et un amour authentique pour le Président.