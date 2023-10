Des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé, mardi à Alger, à accélérer et généraliser la numérisation des différents secteurs en vue de créer un espace transparent à même d'éradiquer certaines pratiques néfastes et de réaliser le décollage économique effectif.

L'appel des députés est intervenu lors d'une séance plénière consacrée au débat de la déclaration de politique générale du gouvernement, présidée par Brahim Boughali, président de l'APN, en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, et de membres du gouvernement.

Le député Saïd Hamici du parti du Front de Libération nationale (FLN) a estimé que la généralisation de la numérisation à tous les secteurs et l'accélération de sa concrétisation sur le terrain «s'avère plus que nécessaire», à l'heure actuelle, pour renforcer la transparence dans la gestion et éradiquer certains phénomènes, comme la «corruption et l'argent sale».

À ce propos, il a estimé que le dossier de numérisation était actuellement une «priorité», d'où la nécessité d'accélérer sa concrétisation, saluant, en même temps, l'avancement enregistré dans certains secteurs, qui ont réalisé un «saut qualitatif» en la matière et franchi de grands pas, leur permettant de gagner du temps et d'améliorer les prestations à l'image du secteur de la justice.

Le député Halim Bencharif du Rassemblement national démocratique (RND) a abondé dans le même sillage, estimant que la numérisation avait fait ses preuves dans divers secteurs, dont l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Aussi, a-t-il plaidé pour la «généralisation de la digitalisation de tous les domaines et activités en tirant profit des expériences réussies».

Pour le député Ouahid Al Sid Chikh (Indépendant), la numérisation joue un rôle majeur dans la régulation des transactions commerciales à travers les transferts bancaires, ce qui permet, a-t-il dit, de «lutter contre le marché parallèle et la contrebande de marchandises».

Lors des débats, les députés ont évoqué plusieurs autres dossiers, dont notamment celui du développement de l'agriculture. À ce sujet, le député El Baraa Bengrina (mouvement El-Bina) a insisté sur l'impératif de suivre méthodiquement le marché en régulant la facture d'importation pour protéger l'économie nationale sans compromettre la stabilité du marché.

Le débat sur la déclaration de politique générale se poursuivra, aujourd'hui, samedi et dimanche, avant que le Premier ministre ne réponde, lundi en séance plénière, aux préoccupations des députés.